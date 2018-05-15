Her cebe uygun iftar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Burak COŞAN
15.05.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Her cebe uygun iftar

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Her cebe uygun iftar

Ramazan ayının başlaması vatandaşı ve gıda sektörünü harekete geçirdi. İşletmeler, birbirinden farklı mönü ve fiyatlarla müşteri çekmeye çalışırken, ramazan kolileri de vatandaşın tercihleri arasında. Otellerin bulunduğu konum ve mönülere göre bir kişinin otelde iftar yapmak için ödemesi gereken ücret 59 TL’den başlıyor, 350 liraya kadar çıkıyor. İşte otellerde fiyatlar:

ANADOLU’DA AÇIK BÜFE
ANADOLU yakasında hizmet veren Hilton İstanbul Kozyatağı otelinde iftar 89 TL. İftar açık büfe. Yine Anadolu yakasında Maltepe Burgu Arjaan by Rotana da iftar 85 TL. Dedeman Bostancı İstanbul ve Titanic Business Kartal’da da 69 TL.

TAKSİM’DE SET MÖNÜ
TAKSİM bölgesindeki oteller de iftarlarda yoğun talep gören yerler arasında. Divan Otel İstanbul’da iftar yemeği için ödenmesi gereken ücret 140 TL. Bu otelde de açık büfe. The Ritz Carlton İstanbul, diğer otellerin aksine açık büfe değil set mönü oluşturuyor. Mönüde iftariyelik, çorba ve ara sıcaklar, ana yemek ve tatlı çeşitleri sunuluyor. Otelde set mönünün fiyatı 150 TL. The Marmara Taksim de set mönü ile misafirlerini karşılayacak.  Ücret ise 145 TL. InterContinental İstanbul’da 190 TL ödeyerek set mönü iftarda fasıl da var.

BEŞİKTAŞ’TA 350 TL
BEŞİKTAŞ bölgesindeki otellerden Conrad Istanbul Bosphorus’ta iftar set mönü ve 145 TL. Four Seasons Istanbul’da set mönü ile ramazanı karşıladı. Ücret ise 295 TL. Çırağan Sarayı’nda ise iftar yemeği 350 TL. Saray’da da set mönü ile olacak. Shangri-La Bosphorus İstanbul’da açık büfe ile iftar 183 TL.

Her cebe uygun iftar

HALİÇ MANZARALI İFTAR
HALİÇ bölgesindeki otellerde de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn Otel’te set mönü fiyatı 75 TL ile 110 TL arasında değişiyor. Movenpick Hotel Istanbul Golden Horn’de iftar yemeği 109 TL. Otel ramazan boyunca set mönü ile hizmet verecek. Clarion Hotel Golden Horn da hem set mönü hem de açık büfe alternatifi var. Açık büfenin fiyatı 75 TL, set mönü fiyatları ise 65 ile 95 TL arasında.

İZMİR’DE 85 TL’DEN BAŞLIYOR
İZMİR’de Wyndham İzmir Özdilek’te açık büfe kişi başı 95 TL. Swissôtel Büyük Efes’te iftar hem set mönü hem de açık büfe alternatifli. Açık büfe 109 TL, set mönü ise 129 ile 149 TL arasında. İftarda açık büfe ile hizmet verecek bir diğer otel ise Mövenpick Hotel. Fiyatı ise 85 TL.

ANKARA’DA FİYATLAR DEĞİŞİYOR
ANKARA’daki HiltonSA açık büfe ile hizmet verecek. Belirlenen fiyat 99 TL. Limak Ambassadore Hotel ise set mönü fiyatını 69 TL olarak açıkladı. Metropolitan Hotels Ankara’da iftar 70 ile 80 TL arasında. Radisson Blu Hotel Ankara’da kişi sayısına göre açık büfe veya set mönü ile hizmet verilecek. Fiyatı ise 59.90 TL.

Her cebe uygun iftar

İFTAR YEMEĞİNE 2 MİLYAR TL
TÜM Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl’de Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin maliyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti. Dışarıda yeme-içme alışkanlığının katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl, Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

RAMAZAN KOLİSİNDE BOL SEÇENEK VAR
RAMAZAN ayına özel olarak birçok market, kolileri ve hediye çekleri seçenekleri ile dikkat çekiyor. Migros’ta, 3 farklı seçenekte ‘Ramazan Kolileri’ var. 13, 22 ve 30 adet ürünün bulunduğu üç değişik koli seçeneğinin yanı sıra indirim çekleri de var. Migros, ramazan kolisi alanlara yüzde 48’e varan tasarruf sağladığını, kolilerin başlangıç fiyatının ise 29.90 TL olduğunu açıkladı. Diğer koliler ise 49.90 TL ve 74.90 TL.  CarrefourSA, bu yıl ramazanda tüketicilere dört farklı ramazan kolisi sundu. Ayrıca, 100 TL’lik ‘Hediye Kart’ uygulaması da bulunuyor. Kolilerde yüzde 50’ye varan indirim var. Ramazan kolilerinde 13, 22, 24 ve 30 farklı ürün içeren seçenekler bulunuyor. Fiyatları ise 29.90, 59.90, 69.90 ve 99.90 TL. Bizim Toptan’da ramazan paketleri, hediye çekleri ve Kızılay’a bağış olanakları var. 12, 18 ve 23 ürün çeşidinin yer aldığı paketlerin fiyatlar ise 44.90, 69.90 ve 99.90 TL’den oluşuyor. Şok Market de ramazan erzak paketi ve Şok kartlarını satışa sundu. Koli içinde 19 çeşit ürün yer alıyor.  Ramazan kolisinin satış fiyatı 49.90 TL. Şok hediye kartlarının limiti de 25 TL.

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