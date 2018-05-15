Her cebe uygun iftar

ANADOLU’DA AÇIK BÜFE

ANADOLU yakasında hizmet veren Hilton İstanbul Kozyatağı otelinde iftar 89 TL. İftar açık büfe. Yine Anadolu yakasında Maltepe Burgu Arjaan by Rotana da iftar 85 TL. Dedeman Bostancı İstanbul ve Titanic Business Kartal’da da 69 TL.

TAKSİM’DE SET MÖNÜ

TAKSİM bölgesindeki oteller de iftarlarda yoğun talep gören yerler arasında. Divan Otel İstanbul’da iftar yemeği için ödenmesi gereken ücret 140 TL. Bu otelde de açık büfe. The Ritz Carlton İstanbul, diğer otellerin aksine açık büfe değil set mönü oluşturuyor. Mönüde iftariyelik, çorba ve ara sıcaklar, ana yemek ve tatlı çeşitleri sunuluyor. Otelde set mönünün fiyatı 150 TL. The Marmara Taksim de set mönü ile misafirlerini karşılayacak. Ücret ise 145 TL. InterContinental İstanbul’da 190 TL ödeyerek set mönü iftarda fasıl da var.

BEŞİKTAŞ’TA 350 TL

BEŞİKTAŞ bölgesindeki otellerden Conrad Istanbul Bosphorus’ta iftar set mönü ve 145 TL. Four Seasons Istanbul’da set mönü ile ramazanı karşıladı. Ücret ise 295 TL. Çırağan Sarayı’nda ise iftar yemeği 350 TL. Saray’da da set mönü ile olacak. Shangri-La Bosphorus İstanbul’da açık büfe ile iftar 183 TL.





HALİÇ MANZARALI İFTAR

HALİÇ bölgesindeki otellerde de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn Otel’te set mönü fiyatı 75 TL ile 110 TL arasında değişiyor. Movenpick Hotel Istanbul Golden Horn’de iftar yemeği 109 TL. Otel ramazan boyunca set mönü ile hizmet verecek. Clarion Hotel Golden Horn da hem set mönü hem de açık büfe alternatifi var. Açık büfenin fiyatı 75 TL, set mönü fiyatları ise 65 ile 95 TL arasında.

İZMİR’DE 85 TL’DEN BAŞLIYOR

İZMİR’de Wyndham İzmir Özdilek’te açık büfe kişi başı 95 TL. Swissôtel Büyük Efes’te iftar hem set mönü hem de açık büfe alternatifli. Açık büfe 109 TL, set mönü ise 129 ile 149 TL arasında. İftarda açık büfe ile hizmet verecek bir diğer otel ise Mövenpick Hotel. Fiyatı ise 85 TL.

ANKARA’DA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

ANKARA’daki HiltonSA açık büfe ile hizmet verecek. Belirlenen fiyat 99 TL. Limak Ambassadore Hotel ise set mönü fiyatını 69 TL olarak açıkladı. Metropolitan Hotels Ankara’da iftar 70 ile 80 TL arasında. Radisson Blu Hotel Ankara’da kişi sayısına göre açık büfe veya set mönü ile hizmet verilecek. Fiyatı ise 59.90 TL.

İFTAR YEMEĞİNE 2 MİLYAR TL

TÜM Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl’de Anadolu Ajansına yaptığı değerlendirmede, dışarıda iftar yapmanın bedelinin ortalama 40 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını, işletmelerin maliyeti ve kullandığı ürün çeşitliliğine göre fiyatların belirlendiğini, evde ise 4 kişilik bir aile için iftar sofrasının ortalama 50 ila 100 lira arasında kurulabileceğini kaydetti. Dışarıda yeme-içme alışkanlığının katlanarak arttığını vurgulayan Bingöl, Türk halkının ramazanda dışarıda iftara ödediği meblağın 2 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

RAMAZAN KOLİSİNDE BOL SEÇENEK VAR

RAMAZAN ayına özel olarak birçok market, kolileri ve hediye çekleri seçenekleri ile dikkat çekiyor. Migros’ta, 3 farklı seçenekte ‘Ramazan Kolileri’ var. 13, 22 ve 30 adet ürünün bulunduğu üç değişik koli seçeneğinin yanı sıra indirim çekleri de var. Migros, ramazan kolisi alanlara yüzde 48’e varan tasarruf sağladığını, kolilerin başlangıç fiyatının ise 29.90 TL olduğunu açıkladı. Diğer koliler ise 49.90 TL ve 74.90 TL. CarrefourSA, bu yıl ramazanda tüketicilere dört farklı ramazan kolisi sundu. Ayrıca, 100 TL’lik ‘Hediye Kart’ uygulaması da bulunuyor. Kolilerde yüzde 50’ye varan indirim var. Ramazan kolilerinde 13, 22, 24 ve 30 farklı ürün içeren seçenekler bulunuyor. Fiyatları ise 29.90, 59.90, 69.90 ve 99.90 TL. Bizim Toptan’da ramazan paketleri, hediye çekleri ve Kızılay’a bağış olanakları var. 12, 18 ve 23 ürün çeşidinin yer aldığı paketlerin fiyatlar ise 44.90, 69.90 ve 99.90 TL’den oluşuyor. Şok Market de ramazan erzak paketi ve Şok kartlarını satışa sundu. Koli içinde 19 çeşit ürün yer alıyor. Ramazan kolisinin satış fiyatı 49.90 TL. Şok hediye kartlarının limiti de 25 TL.