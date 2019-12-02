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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.12.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Her biri 2 kilo! Tanesi 50 liradan satılıyor

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Her biri 2 kilo! Tanesi 50 liradan satılıyor

Bursa'da köylülerin ormandan topladıkları mantarların tanesi kilo ağırlığa ulaşıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyü ormanlarından bolca çıkan ayı mantarı köylülerin iyi gelir kapısı oldu. Bu mantarlar devasa büyükleriyle dikkat çekiyor. Tanesi 2 kiloya kadar ulaşan mantarlar kilosu 13 ila 25 lira arasında değişiyor. Oldukça lezzetli olan bu mantarlar Sünlük köyü ormanlarında her yerden çıkıyor. Köylüler ormanlarından çıkan bu mantarları toplayarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Sünlük köyünden Ersin Uslu'nun topladığı ayı mantarlarının tanesi 2 kilo geliyor. Devasa büyüklükteki bu mantarı görenler gözlerine inanamıyor.

Her biri 2 kilo Tanesi 50 liradan satılıyor

Bu mantarların köylerindeki ormanlarda her yıl çıktığını ifade eden Ersin Uslu, "Köyümüzün ormanları çok bereketli. Her yıl bu mevsimde çıkan ayı mantarlarını toplamaya başladık. Ayı mantarı besin değeri yüksek bir mantar türüdür. Ayı mantarı, antidiyabetik ve antitümör özellikleri taşımaktadır. Yani diyabet ve kanser düşmanıdır. Kalsiyum ve pek çok mineral içerdiğinden bağışıklık sisteminin bir dostudur. Büyük bir kısmı sudan oluştuğu için diyet beslenmesine uygundur ve kilo aldırmaz. B vitaminlerini barındırması yönüyle saç, cilt, kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Ayı mantarı folik asit içermektedir. Folik asit ise kansızlık çekenlerin ihtiyacı olan bir mineraldir. Kan oranı düşük kişilerin ayı mantarını tüketmesi önerilmektedir. Yemeklere aroma ve lezzet vermek için kullanılmaktadır. Fosfor ve demir içeren ayı mantarı, gelişme çağındaki çocukları da olumlu yönde etkileyecektir. Birçok vitamin ve mineral içerdiğinden kas ve kemik gelişimini desteklemektedir. Ayı mantarının kilosunu 13 ila 25 lira arasında fiyatla satıyoruz" dedi.

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