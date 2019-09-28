Her 10 kişiden 1'i ulaşabiliyor

ÖNCEKİ gün İstanbul’da yaşanan depremden sonrasında en büyük sorun mobil iletişimde yaşandı. Cep telefonlarıyla arama yapılamadı, çağrı alınamadı ve hatlar kilitlendi. Görüşebilme yapabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Kısacası cep telefonu kullanıcıları için büyük bir hayal kırıklığı. Yaşanan bu olaydan sonra akıllardaki tek soru, “Günümüzün iletişim teknolojilerinde cep telefon hatlarının kilitlenmesi normal mi?” oldu.

Öncelikli olarak Türkiye’de şu anda kullanılan mobil iletişim teknolojisinden bahsedelim. 2G, 3G ve 4.5G olmak üzere üç farklı teknoloji kullanılıyor. 2G ve 3G teknolojileri yoğunluklu olarak ses aktarmak, 4.5G ise yoğunluklu olarak veri (data) aktarmak için operatörler tarafından tercih ediliyor. Operatörler, sahip olduğu frekansların yarısını 4.5G’ye, diğer yarısını ise 2G ve 3G’ye ayırıyor. Dün yaşanan sorun ise kullanılan teknoloji ve baz istasyonu kapasitesiyle ilgili. Her baz istasyonunun ve iletişim teknolojisinin bir kapasitesi var. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 2G teknolojisi kullanan bir baz istasyonu aynı anda yaklaşık 60 aramayı gerçekleştirebiliyor. Bu rakam, 3G’de ise 120 civarına çıkıyor. Bu arada söz konusu rakamların aynı anda arama kapasitesi olduğunu vurgulayalım.

Gelelim İstanbul’daki rakamlara. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) İl Bazında Haberleşme Sektörü 2018 Yılı Raporu’nda yer alan verilere göre sadece İstanbul’daki mobil abonelerinin sayısı 21.9 milyon. Ulaştırma Bakanlığı’nın geçen yıl açıkladığı rakamlara göre ise Türkiye genelinde 181 bin 972 olan toplam baz istasyonlarının 46 bin 46’sı İstanbul’da hizmet veriyor.

10 KİŞİDEN BİRİ

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bu baz istasyonlarının yarısı sadece ses trafiğine yönlendirilmiş durumda. Yani 23 bin baz istasyonu sadece sesli görüşme trafiğinde kullanılabiliyor. Baz istasyonlarının aynı anda görüşme kapasitesinin ortalamasını da alacak olursak 2G ve 3G baz istasyonları üzerinden aynı anda 80 kişi görüşme yapabiliyor. Bu rakamı baz istasyonu sayısıyla çarptığımızda, 1 milyon 840 bin kişinin aynı anda arama yapabileceği gerçeği karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle acil durumlarda her 10 İstanbulludan sadece 1’i sesli görüşme yapabiliyor. Önceki gün yaşanan gibi bir durumda 1.8 milyon kişilik kapasitenin çok çok üzerine çıkıldığı ortada. Bu yüzden yaşanan anormal durum karşısında operatörler kilitlendi. Bu da kullanılan teknolojinin bir sonucu. Çünkü 2G yaklaşık 20 yıl, 3G ise yaklaşık 10 yıl önce hayatımıza girdi.

5G ÇÖZÜM OLUR MU?

Peki bu sorun nasıl çözülür? Akıllara ilk gelen çözüm yeni baz istasyonu yatırımı gerçekleştirmek. Ancak bu iletişim teknolojilerinin hızla değişen dünyasında milyarlarca dolarlık yatırım anlamına geliyor. Diğer seçenek ise yeni nesil mobil iletişim ‘5G’. Kullanıcılara yüksek hızda interneti getirecek olan 5G ile tüm ses trafiği de internete taşınacak. Bu da aynı anda tek bir baz istasyonu üzerinden bile milyonlarca insanın konuşabileceği bir kapasite anlamına geliyor.

İLETİŞİMDE KALMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Yakınlarınızla görüşmelerinizi kısa tutun.

Arama yerine kısa mesajı tercih etmeye çalışın.

WhatsApp, BiP veya FaceTime gibi online platformları tercih edebilirsiniz.

Telefonunuzda VoLTE (internet üzerinden arama yapma) özelliği varsa açın. Bu sayede aramalarınız hücresel bağlantı yerine internet üzerinden gerçekleştiriliyor.