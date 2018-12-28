Her 10 işyerinden biri eleman arıyor
İŞKUR tarafından gerçekleştirilen ve işgücü piyasasının talep yapısını ortaya koyan en kapsamlı araştırma özelliğini taşıyan İşgücü Piyasası Araştırması 2018 tamamlandı.
Raporun verileri hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, araştırmanın 81 ilde 89 bin 324 işyeri ile görüşülerek yapıldığını bildirdi. En önemli sonuçlardan birinin açık işlerle ilgili olduğunu kaydeden Selçuk, şunları söyledi: “Açık iş bulunan işyerlerinde, 2 bin 37 farklı meslekte çalışan aranıyor. 20 ve daha fazla istihdamlı işyerlerinde ise yaklaşık olarak her 4 işyerinden birinde açık iş bulunuyor. Açık işlerin yüzde 33’ü imalat sektöründe yer alıyor. Bu sektörde en fazla aranan meslekler arasında makineci (dikiş), gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, elektrikçi, oksijen ve elektrik kaynakçısı ve kalite kontrolcü yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre, yükseköğretim mezunu eleman talebinde satış elemanı, makine mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, mimar, yazılım mühendisi meslekleri ön plana çıkıyor.” Bakan Selçuk, araştırma sonuçlarına göre işverenlerin beklentilerinin de ortaya çıktığını belirtti. Selçuk, “İşveren açık işlerinin yüzde 40,6’sında eğitim düzeyinden ziyade mesleki bilgi ve nitelik arıyor. İşverenlerin yüzde 72.1’i genç işgücü tercihlerinde pratik beceriyi dikkate alıyor. İşverenlerin yüzde 44,8’i gençlerde tecrübe ararken, yüzde 23,1’i teorik beceriye önem veriyor. Diplomayı dikkate alma oranları ise yüzde 18.2” dedi.
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