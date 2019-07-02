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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.07.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Hepsi servet değerinde! Fiyatı 200 bin TL'ye kadar çıkıyor

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Hepsi servet değerinde! Fiyatı 200 bin TL'ye kadar çıkıyor

BURSA’da kurduğu dernekte Tibet mastifi cinsi köpek üretip, eğiten Evsin Şentürk (42), zamanla farklı türlere de yöneldi. Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını belirten Şentürk, "Türkiye’de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin burada yetiştiğini anlatıp dünyaya ihracatını yapıyoruz" dedi.

Safkan ırk köpek yetiştirmek için girişimlerde bulunan Evsin Şentürk, Çin’den Tibet mastifi satın aldı. 2017 yılında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği’ni kuran Şentürk, bu köpekleri eğitmeye başladı. Şentürk, köpeklerden yavru alarak sayılarını da artırdı. Tibet mastifinin yanı sıra zamanla farklı ırklara da yönelen Evsin Şentürk, Wolfdog, Pomeranian, Poodle gibi köpek ırklarını da yetiştirmeye başladı.

Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Şentürk, Türkiye ve yurt dışına sattığı bu köpeklerin fiyatlarının yaşına ve cinsine göre 4 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Yetiştirdiği köpek türlerinin özelliklerinden bahseden Evsin Şentürk, "Yetiştirdiğimiz köpeklerden bir tanesi Tibet mastifi, Tibet mastifleri, koruma amaçlı ve görsel olarak kullandığımız aile dostu köpeklerimizdir. 
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Wolfdog’lar genelde arkadaşlık yapması için üretilen köpeklerdir. Tamamen kurt gibi görünür ve o şekilde davranırlar, fakat aile içerisinde aile ferdi gibi, aile bireyi gibi davranırlar. Çocukların yanında rahatlıkla bırakılabilir. Çocuklara çok güzel korumalık yapan köpeklerdir. 
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Bunun yanında Pomeranian var. Bunlar da aile dostu süs köpeği olarak kullanılırlar. 2 yada 3 kilo arasında olurlar. Bunun dışında Poodle cini köpeklerimiz de mevcut. Bunlar da aile köpeği ve süs köpeği olarak kullanılırlar.
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Poodle tüy dökmeyen köpektir. Orta Asya köpeğidir. Bununla birlikte Almanya’dan gelen melezlerle birlikte popülasyonu artmıştır. Türkiye’de revaçta olan köpek türlerinden biridir. Çocuklarla iyi geçinirler" dedi.
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
’EN KALİTELİSİNİ ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Yetiştirilen köpeklerin yurt dışına da satıldığını belirten Şentürk, "Burada ürettiğimiz köpeklerin hem Türkiye pazarına, hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. 

Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
En kalitesini üretmeye çalışıyoruz. En kalitelisinin Türkiye’de olduğunu anlatıp, bunların dünyaya ihracatını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
'FİYATLAR 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR'

Köpek fiyatlarının cinsine ve yaşına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Şentürk, "Tibet mastiflerinin Türkiye’deki fiyatı 10 bin liradan başlıyor. 

Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Wolfdog’lar 8 bin liradan, Pomeryanlar 10 bin liradan, Lagotto Romagnololar ise 4 bin liradan başlıyor. Yetiştirdiğimiz köpeklerin yavru fiyatları bu şekilde. 
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor
Özellikle Tibet mastifleri büyüdükçe değerlenen, fiyatı artan köpeklerdendir. Bunların yetişkinlerinin fiyatı 200 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.
Hepsi servet değerinde Fiyatı 200 bin TLye kadar çıkıyor

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