Hemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı
GeriEkonomi Hemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
08.02.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Hemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hemşin'deki kentsel dönüşüm ihalesi yapıldı

Rize'nin Hemşin ilçesinde, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapıldı. Bu kapsamda söz konusu konutların 8'i 1 1, 74'ü 2 1, 24'ü 3 1 planında inşa edilecek.

Rize'nin Hemşin ilçesinde, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapılırken, bu konutların 8'inin 1 1, 74'ünün 2 1 ve 24'ünün de 3 1 planında inşa edilmesi kararlaştırıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında hayata geçirilecek projenin inşaat yapım ihalesi 25 Aralık 2018'de yapılmıştı.

Rize şehir merkezine ortalama 56 kilometre uzaklıktaki 2 bin 817 nüfuslu ilçesi Hemşin'de yapılacak 106 konutun ihalesi pazartesi günü gerçekleşti.

"YEREL VE MODERN" MİMARİ ANLAYIŞ HAKİM OLACAK

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Rize'nin Hemşin ilçesinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapıldı.

İhale kapsamında kaymakamlık konutu, kreş, 24 dükkan, altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. Projedeki konutların 8'i 1 1, 74'ü 2 1 ve 24'ü de 3 1 planında inşa edilecek.

Afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış konut stokunu "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri" kapsamında sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevreye dönüştüren TOKİ, Hemşin Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında çarpık yapılaşmanın ve afet riskinin bulunduğu alanda 106 konut inşa edecek.

Projeyle "yerinde dönüşüm" esas alınarak, hak sahiplerine dükkanları, parkı, peyzajı ile çağdaş standartlarda nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı.

Binaların cephe tasarımlarında yerel ve modern mimari anlayış hakim kılındı.

Öte yandan, TOKİ tarafından 13 Şubat-20 Mart'ta ise Ankara ve İstanbul'da 3'er olmak üzere Samsun, Kars, Mersin, Trabzon ve Sivas'ta toplam 11 ihale yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor