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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
23.09.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Hem Türk isimleri hem de dizilerine hayranlar! Kıtaları aştı...

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Hem Türk isimleri hem de dizilerine hayranlar! Kıtaları aştı...

Latin Amerika’da Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolünü oynadığı “Binbir Gece” isimli dizi ve diğer Türk yapımı dizilerin gösterdiği başarı, ülkelerde Türk isim furyasını başlattı. Başta Şili ve Peru olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde Türk isimleri ABD’ye kadar ulaştı.

Latin Amerika’da Türk dizilerinin yayınlanmasının ardından Türk isimleri popüler oldu. Şili’de son 3 yılda yeni doğan toplam 12 bin 22 kız çocuğuna Sofya, 12 bin 212 erkek çocuğuna Augustin ismi verilirken, aynı dönemde 192 kız çocuğuna Fatmagül, 163 kız çocuğuna Elif ismi koyuldu. Yine aynı dönemde 203 erkek çocuğuna Onur, 102 erkek çocuğuna Selim ismi verildi.

Hem Türk isimleri hem de dizilerine hayranlar Kıtaları aştı...

Peru’da ise kız çocuklarına Fatmagül isminin konulmasında patlama yaşandı. Sadece 2017 yılı içinde ülkede 200’ün üzerinde kız çocuğuna Fatmagül isminin verildiği öğrenildi. Bu isimler arasında Türkçe olmasa da Binbir Gece isimli dizinin tercümesinde Şehrazat ismi “Sherazade” olarak çevrildiği için bu isim de Fatmagül kadar popüler oldu.

Hem Türk isimleri hem de dizilerine hayranlar Kıtaları aştı...

Şili ve Peru’nun dışında Kolombiya ve Venezuela’da Arap nüfus, Brezilya’da yaşayan Lübnan asıllı nüfus, Arjantin’de yaşayan Osmanlı torunları, aynı şekilde Meksika başta olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde de Türkçe isimlere rastlanmaya başlandı.

ABD’nin özellikle Miami ve Los Angeles gibi İngilizce'nin ikinci, İspanyolca'nın ise birinci dil olduğu bölgelerde de nadiren de olsa Türkçe isimlere rastlanıyor. Bunun en önemli nedeni ise özellikle Latin ülkelerinden ABD’ye göç edenlerin uydu üzerinden kendi ülkelerinin TV’lerini izlemeleri ve Türk dizileriyle tanışmaları.

Latinlerin çocuklarına Türk isimleri koymalarıyla ilgili olarak Concepcion Üniversitesi Dil Bilim Uzmanı ve Profesör Gaston Salamanca, “Bu bir başarı. Çünkü Türk dizileri geleneksel dizi formatına dönmüş durumda. Aslında diziler masal temaları üzerine kurulu. Ama izleyenlerine fakir olsanız bile zengin olabileceğiniz, hayal ettiğiniz hayatı yaşayabileceğinizi gösteriyor. Klasik son dönem dizilerinin aksine daha fazla insani. İnsanlar Türk dizilerindeki kahramanları kendilerine çok daha yakın görüyor” ifadelerini kullandı.

Catolica Üniversitesi İletişim Uzmanı Constanza Mujica ise, “Türk dizilerinde diyalog ayık ve özlü. Aktörler birbirlerine bakıyor ve her şeyi söylüyorlar. Kahramanlar duygusal ve derin bir seviyede bağlantılı. Duygu hissediliyor. Bu durum Latin insanını büyülüyor” dedi.

 

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