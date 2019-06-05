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Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim

AA
05.06.2019 - 12:19 | Son Güncelleme:

İzmir Adliyesine iki yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı'nda hüznü ve gururu bir arada yaşıyor. Şehit babası Fethi Sekin: "Benim Fethi'm her bayram baba ocağına gelir, bizi yalnız bırakmazdı. Bugün bayram, oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim" açıklamasında bulundu.

İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Ramazan Bayramı'nı gurur kaynağı olan evladından ayrı geçirmenin hüznünü yaşıyor.Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in acılı babası, kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin gönlünü fetheden şehit oğlunun Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla başta Elazığ olmak üzere faklı illerden gelerek şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlarla bir araya gelen baba Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor.Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim"KABRİ BAŞINDA ONUNLA BAYRAMLAŞMAYA GELDİM"

Şehit babası Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlu ile Ramazan Bayramı'nda kabri başında bayramlaşmanın hüznünü yaşadığını söyledi.Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldimHüznün yanında, kahramanlığıyla tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinen şehit oğlunun kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getiren Sekin, şöyle konuştu:

"Benim Fethi'm her bayram baba ocağına gelir, bizi yalnız bırakmazdı. Bugün bayram, oğlum bana gelemedi ama ben oğluma geldim. Kabri başında onunla bayramlaşmaya geldim. Sadece ben değil Türkiye'nin her yerinden insanlar onunla bayramlaşmaya geliyor. Kabri başında onun için dua ediyorlar. Onun kahramanlığını, cesaretini, vatanseverliğini anlatıyorlar. Bir baba için bundan daha büyük bir gurur olamaz."
Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldimDış güçlerin oyunu olan terör örgütü PKK'nın kökünü kazımak için yürütülen mücadelede şehitler verildiğini ifade eden Sekin, bu çabayı şehit babası olarak sonuna kadar desteklediğini vurguladı.
Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldimBaba Sekin, "Bu topraklar Malazgirt Zaferi'nden bu yana şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Arap hep birlikte omuz omuza savaştı. Bu millet asırlardır süregelen bu birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bugünlere geldi. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu ruhu parçalamak istiyorlar. Ama şunu bilsinler ki; bu topraklar şehit kanıyla sulandığı sürece bunu başaramayacaklar." diye konuştu.
Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim"TÜM DUALARIMIZ KAHRAMANLARIMIZ İÇİN"

Sekin, emperyalist güçlerin maşası, eli kanlı PKK'nın hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olmadığını ve olamayacağını ifade ederek, terör kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun karşısında olduklarını aktararak, şöyle dedi:Hem hüznü hem gururu yaşıyor: Oğlum bana gelemedi, ben oğluma geldim

 

 

 

 

 

"Bu millet bin yılı aşkın bu topraklarda barış ve kardeşlik içerisinde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Millet olarak et ve tırnak gibiyiz, bizi birbirimizden ayıramazlar. Vatan için bir oğlumu şehit verdim, gerekirse tüm evlatlarımı şehit veririm. Bu ülkede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Tüm kahramanlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin, tüm dualarımız kahramanlarımız için."

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