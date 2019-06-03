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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hem donanımlı hem vicdanlılar

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Hem donanımlı hem vicdanlılar

Gençlerin çift kanatlı, yani hem vicdanlı hem de donanımlı olmaları için faaliyet yürüten Young Guru Academy’nin (YGA) gönüllüsü, Harvard, Columbia ve Boston gibi üniversitelerde okuyan gençler, bilimi sevdirmek için Adana’nın 3 köyünde çocuklarla buluştu.

GELECEĞİN liderlerini yetiştirmek amacıyla 2000 yılında Sinan Yaman tarafından kurulan Young Guru Academy (YGA), gençleri bir yandan uluslararası rekabete hazırlarken, bir yandan da Türkiye’nin gelişime açık alanlarına katkı yapabilecekleri sosyal sorumluluk projelerinde görevlendiriyor. Böylece gençlerin ‘çift kanatlı’ olmasını yani hem vicdan hem de donanım açısından gelişmelerini hedefleyen YGA, geçen yıl başlattığı ‘Bilim Seferberliği’ projesi kapsamında dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan gençler ile Türkiye’nin en dezavantajlı köylerindeki ilkokul öğrencilerini buluşturdu. Harvard, Columbia ve Boston gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan gençler, yaz tatili için Türkiye’ye döner dönmez soluğu Adana’nın köylerinde aldılar. Adana’nın Dervişler, Mürseloğlu köyleri ve Karaisalı ilçesindeki okulları ziyaret eden gençler, çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel bakış açısı kazandırmak için bilim seansları gerçekleştirdiler.

UMUT SEFERBERLİĞİ

Bilim kampı etkinliği boyunca köy evlerinde kalan gençler, önümüzdeki yıl kendileri gibi yurtdışında üniversiteye gidecek gençlerle “Fresh Year Talks” etkinliğinde hem Amerika ve Avrupa’daki hem de Adana’daki tecrübelerini paylaştı. YGA Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Mehmet Toner ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner’in de konuşmacı olarak katıldıkları etkinlikte YGA gönüllüsü ve Harvard öğrencisi Yiğit Sönmez projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: “Amerika’da okuyorum ama her zaman aklımda ve kalbimde ülkeme nasıl faydalı olabilirim sorusu var. Ben bu projeye ‘Bilim Seferberliği’nden çok ‘umut seferberliği’ diyorum. Ben de çok şey öğrendim.”

Hem donanımlı hem vicdanlılar

İŞ DÜNYASINDAN GENÇLERE DESTEK

KENDİSİNİN de ABD’de üniversite eğitimi aldığını hatırlatan YGA Hayal Ortağı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, gençlere her zaman bir hedeflerinin olması gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi: “YGA gençler için duyarsızlık hastalığına bir ilaç gibi. Geleceğe umutla bakmamı sağladı. İnsanın öğrenciliği hiç bitmiyor. Sizler de her zaman yeni tecrübelere ve öğrenmeye açık olun.” Prof. Mehmet Toner de, “Tatillerini köy çocuklarına bilimi sevdirerek geçiren bu gençlere imreniyorum. Genç yaşta “Ülkeme nasıl faydalı olabilirim” diye düşünüp harekete geçiyorlar” diye konuştu.

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