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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
18.07.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Hem aracını tamir ettiremedi hem de icralık oldu

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Hem aracını tamir ettiremedi hem de icralık oldu

Trafik kazası yapan Murat İşbilir, polis telsizini dinleyip yanlarına gelen tamirci H.Ü. tarafından mağdur edildiğini söyledi. Tamirci H.Ü. 12 bin 500 liralık masraf yerine 36 bin liralık borcu icra vasıtasıyla aracın sahibi Elif Biliceli'ye gönderdi.

Antalya’da trafik kazası yapan Murat İşbilir, tamir için anlaştığı ve 12 bin 500 TL ödediği H.Ü. hakkında, aracını tamir etmediği gibi haksız şekilde 36 bin TL’lik icra işlemi başlattığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek, kaza yerlerine gittiğini öne süren İşbilir, "İnsanların araçlarını tamir bahanesiyle aldıklarını, sonrasında da yüklü miktarda faturalar göndererek haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" dedi.

Murat İşbilir, geçen yıl Kasım ayında Gazi Bulvarı üzerinde, ablasına ait kapalı kasa minibüs ile önünde duran otomobile çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

İki sürücü anlaşarak, kaza tespit tutanağı tuttu. Bu sırada iddiaya göre polis telsizi dinleyerek, kazadan haberdar olan oto tamircisi H.Ü.’nün ortağı M.Ö., İşbilir’in yanına geldi. M.Ö., İşbilir’e, "Biz bu işi yapıyoruz. Aracını servisimize çektirelim. Uygun bir miktara tamir ederiz" dedi. İşbilir’in teklifi kabul etmesi üzerine araç, çekici yardımıyla sanayideki servise götürüldü. İşbilir ertesi gün sanayiye gidip, aracı sordu. İş yeri sahipleri de İşbilir’e ödemesi gereken miktarın 12 bin 500 TL olduğunu söyledi.

3 AYDA BİTMEDİ

İşbilir, 12 bin 500 TL’yi ödedi. Ancak aradan geçen 3 aya rağmen aracın tamiri bitmedi. Murat İşbilir aracı geri istedi. Bu kez, bir miktar daha ödeme yapması gerektiği söyledi. Ödemeyi yapmayan İşbilir, tamiratı bitmeyen aracı aldı. Bu kez de yapıldığı söylenen işlemlerin yapılmadığını veya eksik yapıldığını gördü. İşbilir, aracı başka bir tamirhaneye bıraktı.

42 BİN TL’LİK ARACA 36 BİN TL BORÇ

Kısa süre sonra ise H.Ü.’nün, aracın ruhsat sahibi Elif Biliceli adına beyana dayalı 36 bin 500 TL’lik icra işlemi başlattığı ortaya çıktı. İşbilir, değeri 42 bin TL olan aracın tamiratı için 36 bin 500 TL talep eden H.Ü. hakkında ’haksız kazanç sağladıkları’ gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

’TEKRAR PARA TALEP ETTİLER’

Başkalarının da mağdur olmasını istemediğini belirten İşbilir, Aracımla kaza yaptım. Kazanın ardından polis telsizi olan M.Ö. yanıma geldi ve ’Sana yardımcı olalım, biz bu işi yapıyoruz’ dedi. Çalıştığı yere ait çekiciyi çağırarak, aracımı sanayiye çektirdi. Ertesi gün yanlarına gittim ve bana aracımın masrafının 12 bin 500 TL olduğu söylendi. Bu miktarı ödedim ancak aracım üç ay boyunca orada kaldı ve yapılması gereken çoğu tamirat işlemi yapılmadı. Bir miktar daha para talep etmeleri üzerine aracımı oradan alarak başka bir yere götürdüm" dedi.

’POLİS TELSİZİ DİNLİYORLAR’

M.Ö.’nün ortağı H.Ü. hakkında haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen İşbilir, Bütün işlemlerin sonucunda ise aracın sahibi olan ablam Elif Biliceli’ye, beyana dayalı olarak 36 bin 500 TL’lik icra işlemi başlattılar. Bu kişilerin polis telsizi dinleyerek kaza yerlerine gittiğini, benim gibi birçok kişiyi mağdur ettiklerini duydum. Aynı kişilerin, insanların araçlarını tamir bahanesiyle alıp, sonrasında yüklü faturalar göndermek ve sigorta şirketlerinden para tahsil etmek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini öğrendim" diye konuştu.

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