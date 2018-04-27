Hektaş’tan pet ürünleri pazarında dev ortaklık
OYAK şirketlerinden ve bitki koruma ile hayvan sağlığı alanlarında çalışan Hektaş, pet ürünleri ve hizmetleri sektörüne giriyor.
Tayland merkezli 36 ülkede dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group ile anlaşan Hektaş, SmartHeart markasını Türkiye pazarına getiriyor. 500 milyon TL’lik pazar büyüklüğüne sahip ve her yıl yüzde 15 büyüyen ve 2017 yılında yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörde Hektaş, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık hacime sahip pet ürünleri ve hizmetleri sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor.
VETERİNERDE SATILACAK
PCG’nin üst segment köpek ve kedi mama markası SmartHeart’ı Türkiye’deki hayvanseverlerle buluşturan Hektaş, köpeklere yönelik ürünlerin dağıtımına mayısta, kedi ürünlerini ise eylül-ekim aylarında tüketiciyle buluşturacak. Ürünler yalnızca veteriner klinikleri ve evcil hayvan ürünleri mağazalarında (pet shop) satılacak. Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, SmartHeart ürünlerinin formül aşamasından paketlenmesine kadar hayvanlar için mükemmel ürün hedefiyle çalıştıklarına ikna olduktan sonra PCG ile el sıkıştıklarını kaydetti. Ortakçıer, uzun bir planlama ve hazırlık sürecinin ardından artık hazır olduklarını ve sağlıklı beslenmeden bahsedildiğinde akla gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini belirtti. Perfect Companion Group CEO’su Kanoknart Numpacharoen ise, Hektaş’la olan işbirliklerinin ilk adımı olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemlerde yeni ürünler getireceklerini kaydetti.
Türkiye’de 4.4 milyon evcil hayvan beslendiğini belirten Ortakçıer, şunları söyledi: “Köpekler yüzde 11, kedilerde de yüzde 13 mama kullanılıyor. Türkiye’de evcil hayvanlar için mama kullanılmıyor. Hayvanları yemek artıklarıyla besliyorlar. Hayvan sağlığı açısından doğru değil.”
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