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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ceren BOZTEPE
27.04.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

Hektaş’tan pet ürünleri pazarında dev ortaklık

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Hektaş’tan pet ürünleri pazarında dev ortaklık

OYAK şirketlerinden ve bitki koruma ile hayvan sağlığı alanlarında çalışan Hektaş, pet ürünleri ve hizmetleri sektörüne giriyor.

Tayland merkezli 36 ülkede dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group ile anlaşan Hektaş, SmartHeart markasını Türkiye pazarına getiriyor. 500 milyon TL’lik pazar büyüklüğüne sahip ve her yıl yüzde 15 büyüyen ve 2017 yılında yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörde Hektaş, Türkiye’de yaklaşık 2 milyar dolarlık hacime sahip pet ürünleri ve hizmetleri sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor.

VETERİNERDE SATILACAK
PCG’nin üst segment köpek ve kedi mama markası SmartHeart’ı Türkiye’deki hayvanseverlerle buluşturan Hektaş, köpeklere yönelik ürünlerin dağıtımına mayısta, kedi ürünlerini ise eylül-ekim aylarında tüketiciyle buluşturacak. Ürünler yalnızca veteriner klinikleri ve evcil hayvan ürünleri mağazalarında (pet shop) satılacak. Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, SmartHeart ürünlerinin formül aşamasından paketlenmesine kadar hayvanlar için mükemmel ürün hedefiyle çalıştıklarına ikna olduktan sonra PCG ile el sıkıştıklarını kaydetti. Ortakçıer, uzun bir planlama ve hazırlık sürecinin ardından artık hazır olduklarını ve sağlıklı beslenmeden bahsedildiğinde akla gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini belirtti. Perfect Companion Group CEO’su Kanoknart Numpacharoen ise, Hektaş’la olan işbirliklerinin ilk adımı olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemlerde yeni ürünler getireceklerini kaydetti.

Türkiye’de 4.4 milyon evcil hayvan beslendiğini belirten Ortakçıer, şunları söyledi: “Köpekler yüzde 11, kedilerde de yüzde 13 mama kullanılıyor. Türkiye’de evcil hayvanlar için mama kullanılmıyor. Hayvanları yemek artıklarıyla besliyorlar. Hayvan sağlığı açısından doğru değil.”

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