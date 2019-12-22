‘Hedefimiz zengin turist olmalı’

Turist sayısının her geçen yıl artmasına karşın, yabancıların kişi başı harcamalarının 650 dolar sınırında kaldığını belirten Gezgin, “Turist sayısı elbette önemli ancak nitelikli ve zengin turist sayısını artırmalıyız. 30 milyon turist gelsin ama kişi başı harcama 2 bin dolar olsun. İşte o zaman gelir adına bir denge oluşturabiliriz. Çünkü turist sayısı ne kadar artarsa o kadar maliyet yükseliyor. Gelen turist masrafının ötesinde bir geliri bırakmalı ki sektör zenginleşsin ve daha iyi hizmet etsin. Sonra turizm en hızlı istihdam çeken bir sektör. Sektörün nitelikli olarak büyümesi hem işsizliği hem de kısa dönem çalışmayı önler, turizm personeli 12 ay çalışma imkanı bulur” dedi.