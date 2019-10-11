‘Hedefimiz dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmak’
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldiklerini belirterek. “Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından “İleriye Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen “UTİKAD Zirve 2019”un açılışına katıldı. Aycı buradaki konuşmada, lojistik sektöründeki değişime dikkat çekti. Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçildiğini ifade eden Aycı, “Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı ve güvenli ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor” dedi.
86 ÜLKEYE GİDİYORUZ
Son birkaç yılda stratejik ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade eden Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bugün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce
ilk 5’e sonra ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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