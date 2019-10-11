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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hedefimiz dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmak’

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‘Hedefimiz dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmak’

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldiklerini belirterek. “Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından “İleriye Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen “UTİKAD Zirve 2019”un açılışına katıldı. Aycı buradaki konuşmada, lojistik sektöründeki değişime dikkat çekti. Ülkelerin, şirketlerin artık birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı rekabet ettiği bir döneme geçildiğini ifade eden Aycı, “Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı ve güvenli ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi bir konuma getiriyor” dedi.

86 ÜLKEYE GİDİYORUZ

Son birkaç yılda stratejik ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze yerleştirdiklerini ifade eden Aycı, “Yaptığımız yatırımlarla son 3 yılda THY özellikle hava kargoda yüzde 80 büyüdü. 24 uçaklık hava kargo filomuz oluştu. Bugün hava kargo ile 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi unvanını açık ara aldık. Hava kargoda yüzde 4 olan dünya pazar payımızı büyüteceğiz. Bu alanda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik, önümüzdeki dönemde hedefimiz önce

ilk 5’e sonra ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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