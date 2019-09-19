Hedefimiz 10 Turcorn

TÜRKİYE’de önümüzdeki dönemde sanayi ve teknoloji alanında yapılacak çalışmalar açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milli Teknoloji hamlesiyle ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız” dedi. Milli teknoloji ve güçlü sanayi hedeflerine “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesi ile ulaşılacağını anlatan Varank, “Dünya’da 300’e yakın unicorn (Değeri 1 milyar doların üzerine çıkan girişim) bulunuyor. Ülkemizden de unicorn’lar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin, hatta bunlara da Turcorn denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” diye konuştu.

YENİLİKÇİ SANAYİ ADIMI

Türkiye ekonomisinin, sanayi ve teknolojinin öncü rol oynayacağı yeni bir döneme girdiğini kaydeden Varank, “2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz. Son 10 senede ortalama yüzde 16.5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank, hedeflere ulaşmak için sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini belirterek özetle şunları söyledi: “İlk bileşenimiz yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amaç; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline

getirmek. İkinci bileşen olan dijital dönüşüm ve sanayi hamlesiyle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, başarıya giden yolun hızlandırıcıları olacak.

KÜRESEL REKABET

Bu stratejinin bel kemiği olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına özel bir parantez açmak istiyorum. 11. kalkınma planında da yer bulan bu program, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek; alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Programla destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak destek paketinde, belirleyici ölçütlerden biri projenin katma değeri olacak. Tüm süreci tek pencereden yöneteceğiz. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması çalışabilecek. Böylelikle üretimde dışa bağımlılığı azaltıp, cari açığı kalıcı olarak düşürecek ve küresel rekabette elimizi güçlendireceğiz.”

5 ANA BİLEŞEN VE 23 ALT POLİTİKA



YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritaları belirlenecek

Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilecek

Ar-Ge ekosistemini güçlendirilecek

Test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık verilecek

Yıkıcı teknolojilerde küresel girişimler kurulacak

Fikri mülkiyet haklarının altyapısını güçlendirilecek

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SANAYİ HAMLESİ



Sanayinin dijital dönüşümü için çok boyutlu politikalar uygulanacak

Sanayinin kurumsallaşması ve ihracatın güçlenmesi için adımlar atılacak

Rekabet öncesi işbirliğinin üstünde durulacak

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırım teşvik sisteminin öncelikleri belirlenecek

Bölgesel kalkınma, istihdam ve markalaşmada adımlar atılacak

Sanayi finansmanı altyapısı güçlendirilecek

GİRİŞİMCİLİK



Girişimcilik ekosistemi daha etkin bir yapıya kavuşturulacak

Teknoloji tedarikçileri ve girişimcileri güçlendirilecek

BEŞERİ SERMAYENİN DÖNÜŞÜMÜ

Beşeri sermayenin gelişimi önceliklendirilecek

Ar-Ge yetenek kapasitesi artırılacak

Açık Kaynak Platformunun kurularak yazılım kapasitesi artırılacak

ALTYAPI HAZIRLIĞI



Veri iletişimi ve açık veri reformunda somut adımlar atılacak

Yerleşik bulut bilişim sistemi ihtiyacı giderilecek

Siber Güvenlik Standartları ve Altyapısı eylemleri olacak

Ulusal blokzincir altyapısını geliştirecek

Enerji ve lojistik reformları olacak