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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedefimiz 10 Turcorn

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Hedefimiz 10 Turcorn

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı. Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünyada 300’e yakın unicorn bulunuyor. Ülkemizden de unicorn’lar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin, hatta bunlara da Turcorn denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” dedi.

TÜRKİYE’de önümüzdeki dönemde sanayi ve teknoloji alanında yapılacak çalışmalar açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Milli Teknoloji hamlesiyle ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız” dedi. Milli teknoloji ve güçlü sanayi hedeflerine “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” belgesi ile ulaşılacağını anlatan Varank, “Dünya’da 300’e yakın unicorn (Değeri 1 milyar doların üzerine çıkan girişim) bulunuyor. Ülkemizden de unicorn’lar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin, hatta bunlara da Turcorn denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” diye konuştu.

YENİLİKÇİ SANAYİ ADIMI

Türkiye ekonomisinin, sanayi ve teknolojinin öncü rol oynayacağı yeni bir döneme girdiğini kaydeden Varank, “2023’e giden yolda oldukça somut hedefler belirledik. Milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz. Son 10 senede ortalama yüzde 16.5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank, hedeflere ulaşmak için sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini belirterek özetle şunları söyledi: “İlk bileşenimiz yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amaç; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline
getirmek. İkinci bileşen olan dijital dönüşüm ve sanayi hamlesiyle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, başarıya giden yolun hızlandırıcıları olacak.

KÜRESEL REKABET

Bu stratejinin bel kemiği olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına özel bir parantez açmak istiyorum. 11. kalkınma planında da yer bulan bu program, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan uca yönetecek; alıcı ve üreticiyi aynı anda teşvik edeceğiz. Programla destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumunda, proje bazlı teşvik sistemini devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak destek paketinde, belirleyici ölçütlerden biri projenin katma değeri olacak. Tüm süreci tek pencereden yöneteceğiz. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması çalışabilecek. Böylelikle üretimde dışa bağımlılığı azaltıp, cari açığı kalıcı olarak düşürecek ve küresel rekabette elimizi güçlendireceğiz.” 

Hedefimiz 10 Turcorn

5 ANA BİLEŞEN VE 23 ALT POLİTİKA

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON

Teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritaları belirlenecek
Öncelikli sektörler için stratejik malzemeler geliştirilecek
Ar-Ge ekosistemini güçlendirilecek
Test merkezi ve sertifikasyon faaliyetlerine ağırlık verilecek
Yıkıcı teknolojilerde küresel girişimler kurulacak
Fikri mülkiyet haklarının altyapısını güçlendirilecek

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SANAYİ HAMLESİ

Sanayinin dijital dönüşümü için çok boyutlu politikalar uygulanacak
Sanayinin kurumsallaşması ve ihracatın güçlenmesi için adımlar atılacak
Rekabet öncesi işbirliğinin üstünde durulacak
Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırım teşvik sisteminin öncelikleri belirlenecek
Bölgesel kalkınma, istihdam ve markalaşmada adımlar atılacak
Sanayi finansmanı altyapısı güçlendirilecek

GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik ekosistemi daha etkin bir yapıya kavuşturulacak
Teknoloji tedarikçileri ve girişimcileri güçlendirilecek
BEŞERİ SERMAYENİN DÖNÜŞÜMÜ
Beşeri sermayenin gelişimi önceliklendirilecek
Ar-Ge yetenek kapasitesi artırılacak
Açık Kaynak Platformunun kurularak yazılım kapasitesi artırılacak

ALTYAPI HAZIRLIĞI

Veri iletişimi ve açık veri reformunda somut adımlar atılacak
Yerleşik bulut bilişim sistemi ihtiyacı giderilecek
Siber Güvenlik Standartları ve Altyapısı eylemleri olacak
Ulusal blokzincir altyapısını geliştirecek
Enerji ve lojistik reformları olacak

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