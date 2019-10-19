Hedefe ulaşmak için yatırım seferberliğinin başlamasını bekliyoruz

ÖZEN GÖSTERMELİ

Turkcell, 25’inci yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşan Akça, kesintisiz ve kaliteli haberleşmenin bir unsuru olan haberleşme altyapılarının kurulması ve korunması noktasında kamu kurumlarının azami özen göstermeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bu vesileyle üzülerek belirtmeliyim ki bugün itibarıyla sadece İstanbul’da mobil operatörlerin 354 adet baz istasyonu belediyeler tarafından mühürlenmiş durumda. Ülke çapındaki mühürlenmiş baz istasyonu sayısı da 1.500’ün üzerinde. Bu durum iletişimi ve yatırımları tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda.”

ORTAK ALTYAPI

Ahmet Akça, ortak altyapının memleket meselesi olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Şirketimiz, ülke kaynaklarımızın daha etkin kullanımına yönelik olarak, son 3 yıldır her vesileyle ortak altyapıların kurulması gerektiği hususunu gündeme getiriyor. Ortak altyapının önünü açmak amacıyla ilk adım olarak baz istasyonu kulelerinin bir altyapı şirketinde konsolide edilmesi, sonrasında fiber altyapıların ve nihayetinde önümüzdeki dönemde 5G şebeke yatırımlarının da ortak şekilde yapılması gerekiyor. Bu sayede ülke kaynaklarının etkin kullanılmasının yanı sıra uluslararası rekabet gücüne sahip ortak altyapı şirketinin oluşması ile devletimizin daha çok gelir etmesi ve vatandaşlarımızın makul fiyatlarla yüksek kalitede hizmet alması sağlanmış olacaktır.”



Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 25. yıl resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

ADIMLAR ATILACAK

Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Daha önce ortak altyapıyla ilgili bir protokol imzaladık. Yakın zamanda ise operatörlerin yüksek maliyet ve özellikle şehir içindeki altyapı çalışmalarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldıracak bir mevzuat düzenlemesini hayata geçirecek adımlar atmayı planlıyoruz” dedi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL’lik bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik” dedi.

TURKCELL VAKFI TÜRKİYE’NİN BİR İHTİYACI

TURKCELL Vakfı ile ilgili bilgi veren Ahmet Akça, “Turkcell’in kuruluşunda bu yana gündeminde olan Turkcell Vakfı’nı kurmak bize nasip oldu. Turkcell Vakfı gerçekten Türkiye’nin bir ihtiyacı. Vakfımızın direkt olarak insanımıza dokunan, ülkenin geleceğine hizmet eden yatırımlar yapacak imkanları bulunuyor. En büyük amacımız Türkiye’nin teknolojide tüketen bir ülke konumundan üreten bir ülke konumuna ulaşması için; teknolojinin ve bilimin ülkemizde gelişmesini ve uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını desteklemek ve bunun için gerekli olan bilim insanlarının ve vasıflı işgücünün yetiştirilmesini sağlamak” şeklinde konuştu.