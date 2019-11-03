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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedef Uzakdoğu ve Amerika

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Hedef Uzakdoğu ve Amerika

Bu yıl ‘Boeing 737 MAX’ sorunu ile ‘Airbus A-321 Neo’ teslimatlarındaki gecikmelere rağmen yeni planlamalar sayesinde zorlu süreçte uçuş ağlarını genişlettiklerini ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni açılan hatlara ilişkin bilgi verdi.

Aycı, dış hatlarda sırası ile Fas’ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sharjah, Fransa’da Strazburg, Nijerya’da Port Harcourt, Endonezya’da Bali, Kongo’da Pointe-Noire, Meksika’da Mexico City ile Cancun ve Mısır’da Luksor hatlarını açtıklarını söyledi.

5 Aralık itibarı ile Finlandiya’da Rovaniemi’ye uçmaya başlayacaklarının altını çizen Aycı, “2020 yılında İstanbul Havalimanı’ndan 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkânı ile yeni noktalar açmanın yanı sıra frekans derinliği ve bağlantı kalitesini artırmaya daha fazla odaklanacağız. Bu sene teslim aldığımız 6 adet ‘B-787’lere ilave olarak 2020 yılında teslim alacağımız 9 adet ‘B-787’ ve 5 adet ‘A350’ de bu konuda bize epey yardımcı olacak. Aralık ayında Muscat (Umman) hattının haftalık frekansını 7’den 10’a çıkaracağız. 2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11’e ve Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10’a çıkaracağız. Uçuşlarına bir süre ara verdiğimiz Osaka hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılı Nisan ayında yeniden devreye alıyoruz. Haziran ayında da 5 frekansa çıkacağız. Tokyo’da Narita’ya ilaveten Haneda Havalimanı’ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda’ya 7, Narita’ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yeni pazarlar için çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Aycı, sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında İstanbul Havalimanı’ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açacağız. Çin’de İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. Biz de gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak en kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz. Asya kıtasında ve özellikle Çin’de daha fazla noktaya sefer düzenleme arzusundayız. Diğer yandan daha önce odağımızda olan Newark’ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Uygun şartlar oluşması durumunda açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Kanada’da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Uygun pazar koşulları ve uçak müsaitliğine göre buraya da uçabiliriz.” 

THY OLARAK KIŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIK

İSTANBUL Havalimanı ile ilgili birçok olumsuz haber yapıldığına dikkat çeken Aycı, yeni havalimanının sözü edilen senaryoları boşa çıkardığını hatırlattı. Kış hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Aycı, “Önemli olan kışın şiddeti değil, güvenli bir şekilde operasyonları yürütebilmek için gerekli tüm önlemleri almak. THY olarak İstanbul Havalimanı’nda dünyanın en büyük de-icing tesisini inşa ettik. 8 bin metrekare üzerine kurulu ve 3 bin metrekare kapalı alanı olan tesiste de-icing uygulaması yapan araçların sayısını da iki katına çıkardık. Otomasyon sistemi ile işletilen bu tesisi, elektrik kesintisi veya pompalarda oluşabilecek olası arızalar için tüm sistem yedekli olarak tasarladık. Kar yağışları ve hava şartlarına göre değişmekle birlikte buzlanma koşullarında saatte 60 uçağa kadar müdahale edebilecek düzeydeyiz.”

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