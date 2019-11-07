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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray Görgülü
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedef Marmaray üzerinden Avrupa

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Hedef Marmaray üzerinden Avrupa

Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında tarihi bir gün yaşandı.

BTK hattı ile Marmaray’ı kullanarak ilk kez Çin’den Avrupa’ya ulaşacak yük treni, dün Ankara’ya ulaştı. Marmaray’ı geçerek Avrupa’da Çekya’nın başkenti Praq’a gidecek olan tren, törenle Ankara’dan uğurlandı. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne düşüren BTK Hattı, projeye Marmaray’ın da dahil edilmesiyle, Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, son yıllarda çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan ‘Tek Kuşak Tek Yol Projesine’ bu çerçevede özel önem verdik. Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir.”

21 TRİLYON DOLAR

30 Ekim 2017’den itibaren faaliyete başlayan hattın, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olduğunun altını çizen Bakan Turhan, “Bu hat ile ülkemiz, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolunun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşmüştür. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır” dedi.

Hedef Marmaray üzerinden Avrupa

PROTOKOL İMZALANDI

PROJE kapsamında TCDD Taşımacılık, Xi’an Continental Bridge International Lojistik ve Pasifik Eurasia arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca yine TCDD Taşımacılık ile ADY Konteyner, Gürcistan Demiryolları Lojistik Terminaller, KTZ Express, Pasifik Eurasia, Xi’an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı arasında “Çin Demiryolu Expresi’nin Trans-Hazar Güzergahının Kalite Gelişimi Desteklenerek Yeniden Oluşturulmasına Yönelik Protokol” imzalandı.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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