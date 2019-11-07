Hedef Marmaray üzerinden Avrupa
Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığında yeni bir dönem başlatacak Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında tarihi bir gün yaşandı.
BTK hattı ile Marmaray’ı kullanarak ilk kez Çin’den Avrupa’ya ulaşacak yük treni, dün Ankara’ya ulaştı. Marmaray’ı geçerek Avrupa’da Çekya’nın başkenti Praq’a gidecek olan tren, törenle Ankara’dan uğurlandı. Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne düşüren BTK Hattı, projeye Marmaray’ın da dahil edilmesiyle, Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, son yıllarda çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan ‘Tek Kuşak Tek Yol Projesine’ bu çerçevede özel önem verdik. Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde, Bakü’den Kars’a ilk seferini yapan tren, dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir.”
21 TRİLYON DOLAR
30 Ekim 2017’den itibaren faaliyete başlayan hattın, Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olduğunun altını çizen Bakan Turhan, “Bu hat ile ülkemiz, Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolunun en stratejik bağlantı noktası haline gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşmüştür. Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacaktır” dedi.
PROTOKOL İMZALANDI
PROJE kapsamında TCDD Taşımacılık, Xi’an Continental Bridge International Lojistik ve Pasifik Eurasia arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca yine TCDD Taşımacılık ile ADY Konteyner, Gürcistan Demiryolları Lojistik Terminaller, KTZ Express, Pasifik Eurasia, Xi’an Uluslararası Ticaret ve Lojistik Parkı arasında “Çin Demiryolu Expresi’nin Trans-Hazar Güzergahının Kalite Gelişimi Desteklenerek Yeniden Oluşturulmasına Yönelik Protokol” imzalandı.
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