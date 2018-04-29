Hedef Latin Amerika pazarı
EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından yapılan genel kurulda Burak Önder yerinden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Önder, “EVSİD, 3 yıldır faaliyet gösteriyor. 100 üye firmayla kurulduk, şu anda 163 firmamız bulunuyor. 3 yılda 16 ülkede 20 organizasyon gerçekleştirdik. EVSİD üyeleri, 2.3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren mutfak eşyaları sektörünün yüzde 73’ünü gerçekleştiriyor. Türkiye, mutfak eşyaları sektöründe kilogram olarak ikinci, değer olarak altıncı sırada yer alıyor. Hedefimiz hem sektör ihracatını artırmak hem de kilogram başı ihracat oranını artırmak. Pazar çeşitliliğini sağlamak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kolombiya’yı üs seçip Latin Amerika’da 16 ülkeyle eşleştirme yapacağız. Latin Amerika’da Türk dizilerinin de etkisiyle Türkiye’ye karşı bir sempati bulunuyor. Bu da bize bu pazarda avantaj sağlıyor. Kolombiya’daki etkinliğimiz başarılı olursa Singapur’da da aynı etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.
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