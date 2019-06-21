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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedef kamuda ‘asgari’ artış

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Hedef kamuda ‘asgari’ artış

Türk-İş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunduğu toplu sözleşme teklifinde öncelikle taban ücrette artış istedi. Türk-İş’in teklifi kabul görürse kamu işçilerinde en düşük ücret yani asgari ücret aylık brüt 3 bin 500 liraya çekilecek. Ayrıca mevcut çalışanlara 300 TL seyyanen zam da talep edildi.

TÜRK-İŞ’in yaklaşık 200 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme teklifindeki “taban ücret” teklifi kabul olursa, kamudaki asgari ücret fiili olarak artacak. Teklifte, kamudaki taban ücretin brüt 3 bin 500 TL olması öngörülüyor. Teklifin ilk maddesinde yer alan düzenlemeye göre, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3 bin 500 TL’ye çekilecek. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de, bu tutarın altında olamayacak. Mevcut çalışanlara ayrıca bu rakamın üstüne 300 TL’lik seyyanen zam eklenecek. Bu madde bu haliyle kabul edilirse, 3 bin 500 TL’lik brüt ücretin neti 2 bin 700 TL civarında olacak. Bu da kamuda asgari ücretin net 2 bin 20 TL yerine 2 bin 700 olarak uygulanması anlamına gelecek.

TAŞERON MADDESİ DE VAR

Türk-İş’in hükümetten talepleri arasında, taşeronlar da önemli bir yer tutuyor. Talepler arasında, taşerondan kadroya geçenlerin de toplu sözleşme hükümlerinden yararlanması yer alıyor. Taşerondan kadroya geçenlere yüzde 4 zam verilmişti. Bunun da kamuda eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bu nedenle kamuda görev yapan ve kadroya geçen çalışanların da toplu sözleşme hükümlerinden yararlanması gerektiğini belirten Türk-İş yönetimi, resmi teklif metnine  bu hükmü koydu. Türk-İş’in bir diğer talebi de, kadroya alınmayan taşeronlar için çalışma yapılması oldu. Ocak ve mart ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, ilk teklif önceki gün Türk-İş tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletildi. Teklifte, tüm kamu işçilerine seyyanen 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon 3 puan refah payı verilmesi istendi. Bundan sonraki aşamada bakanlık da bir çalışma yapıp karşı bir teklifle masaya oturacak. Öngörülen takvimde, haziran ayında görüşmelerin devam etmesi, temmuz ayında ise bir sonuca bağlanması hedefleniyor.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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