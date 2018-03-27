Hedef istihdamı arttırmak
2023 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaları anlatan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Öncelikli hedefimiz istihdamı arttıracak çalışmalar yapmak. Üretim ve ihracat alanında atılan her adım bu alanda önemli bir büyüme yakalamamızı sağlıyor” diye konuştu.
KAYSERİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, istihdama dair değerlendirmelerde bulunarak, “Önceliğimiz istihdamın arttırılmasıdır” dedi. Nursaçan, “İşsizlik gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için en temel sorunların başında gelmektedir. Her ülke için istihdam politikalarının arttırılması, ekonomik ve sosyal refahın sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon genç istihdam piyasasına girmektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 500 bin istihdamın sağlanması ile Türkiye tarihinde en büyük istihdam artışı sağlanmıştır” dedi.
İLK 10 SIRADA
“Özel sektör olarak istihdamın üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması, hükümetimizin istihdamın artırılmasına yönelik sağlamış olduğu teşvikler, söz artışta önemli bir etken olmuştur. Söz konusu teşviklerin devamının geleceğine olan inancımızda tamdır” ifadesinde bulunan Nursaçan, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Kayseri OSB olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işsizlik rakamlarını düşürmek için iş dünyasına yönelik yaptığı çağrılar doğrultusunda, Valimiz Sayın Süleyman Kamçı’nın himayelerinde yapılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Toplantısı başta olmak üzere, muhtelif zamanlarda sanayicilerimizle yapmış olduğumuz toplantılar, yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bütün bu girişimlerimiz sonucunda Kayseri, istihdam seferberliği rakamlarında ilk 10 sırada yer almıştır.
2023 HEDEFLERİ
Kayseri ili ortalamasının üzerinde gerçekleşen sigortalı sayısı da, ekonomik büyüme doğrultusunda sigortalı sayımızda da artış eğiliminin devam ettiğine işaret etmektedir. Hain darbe girişimi sonrası sert düşüşe geçen işyeri sayısı alınan tedbirler sonrası yukarı yönlü harekete geçmiştir. İşçi çalıştıran işyeri sayısındaki genel eğilim yukarı yönlü olarak devam etmektedir. Kayseri OSB olarak, uygulamaya dönük büyük ve örnek projelerle, Hükümetimizin belirlemiş olduğu 2023 ihracat hedeflerini yakalama noktasında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile, ekonomik kalkınma için gereken her türlü çaba ve gayret gösterilmektedir.”
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