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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Hedef, Hint düğün turizminden daha fazla pay almak

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Hedef, Hint düğün turizminden daha fazla pay almak

Antalya'da, 70 ülkeden 450 acente yöneticisinin katılımıyla düzenlenecek International MICE &Wedding Forum (IMWF) ile Türkiye'nin Hint düğün turizminden daha fazla pay alması hedefleniyor.

Inventum MICE turizm şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya turizminin en önemli alanlarından olan toplantı, teşvik gezisi, kongre, konferans ve etkinlik (MICE) ile destinasyon düğün organizasyonun yöneticileri, 28 Mayıs-1 Haziran'da Antalya'da bir araya gelecek. 
Inventum MICE turizm şirketi tarafından düzenlenecek IMWF'de 70 ülkeden 450'nin üzerinde acente yöneticisinin katılımıyla turizmin geliştirilmesi hedefleniyor. 

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IMWF yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, foruma katılacak ülkelerin başında düğün sektöründe 150 milyar dolarlık bütçeye ulaşan Hindistan'ın yer alacağını ifade etti. 

Forumda acente yöneticilerinin yanı sıra otel, havayolu şirketi, sektör tedarikçisi ve yöneticilerinin de yer alacağını bildiren Ersoy, şunları kaydetti: 
"Amacımız dünyada bu işin en iyilerini bir araya getirmekti. Çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri foruma katılacak.

Düğün destinasyonu olarak yıllık yaklaşık 45 milyon dolar pay alan Türkiye'nin bu payı çok daha yukarılara çıkarması mümkün. Biz de dünyada ilkleri gerçekleştirerek bu payın artması için elimizden geleni yapıyoruz.

Foruma dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Hindistan'ın yanı sıra Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Amerika, Nijerya, Lübnan ve Japonya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıların büyük ilgi gösterdiği foruma, dünyaca ünlü marka otel zincirleri de katılacak." 

Ersoy, bugüne kadar Türkiye'yi hiç ziyaret etmemiş ekonomik olarak çok güçlü bazı şirketlerin temsilcilerinin de International MICE &Wedding Forum'a katılacağını, organizasyonda ilklere imza atılacağını ifade etti. 
Ersoy, Belek'te gerçekleştirecekleri forum kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu ve Kaleiçi'nde de etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. 

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