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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.10.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

"Hedef GSYH'nin yüzde 3'ünü Ar-Ge’ye ayırmak"

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"Hedef GSYH'nin yüzde 3'ünü Ar-Ge’ye ayırmak"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya ihracatının Ar-Ge ve inovasyona ayrılan pay ile doğru orantılı olarak katma değerli üründeki artışla birlikte 4 milyar dolara çıktığına dikkat çekti ve önümüzdeki dönemlerde Gayri Safi Mill Hasıla'nın (GSMH) yüzde 3'ünün AR-GE'ye ayrılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Tüm sektörlerde rekabetçi olabilmek için, üretim teknolojisini "her fırsatta güncelleyerek Ar-Ge ve inovasyonu odak noktasına" almak gerektiğini vurgulayan Güleç, "Makro politikaların her zaman sanayiyi etkilediğinin farkındalığıyla da önümüzdeki dönemde ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası'nın (GSMH) yüzde 3'ünün AR-GE ayrılması söz konusu" dedi.

Bu hedef doğrultusunda her geçen yıl ülkenin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı oranın artırıldığını söyleyen Güleç, 2000'li yılların başında 300 milyon dolar olan ihracatın bugün 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Bu rakama ulaşma serüvenini ise Güleç, Ar-Ge ve tasarım çalışmalarının yanı sıra müteşebbis mobilyacıların dünyayı bir pazar olarak görmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Mobilyanın en temel unsurunun katma değerli ürün satabilmekten geçtiğinin altını çizen Güleç, katma değeri artırmanın yolunun ise yenilik, tasarım ve inovasyondan geçtiğini aktardı.

Mobilyada kilogram başına ihracat değerinin 2018 yılında 2.69 dolar, 2019'un 3. çeyreğinde ise 2.67 olduğunu ve bu rakamı 7 dolara ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Güleç, son 10 yıldır Türk mobilyasının dünyaya konsept ürünler sattığını bu ürünlerde de tasarımın ve inovasyonun ön planda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Aslına bakarsanız temel konu teknolojiyi üretime entegre etmek. Bu bakış açısına sahip ülkeler, sektörde öne geçiyor. Çinin bu konuda önemli yatırımlar yaptığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra İtalya, Kuzey Avrupa ülkeleri ise tarihsel bir derinliklerinden dolayı tasarıma oldukça önem veriyorlar. Biz de bahsettiğim gibi her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün dünyanın 13. en çok ihracat yapan ülkesiyiz. Hedefimiz 2023te mobilyada 10 milyar dolara erişmek. İlk 10 ülke arasına girmek. Bütün bu hedefler tasarıma yatırım, AR-GEye yatırımdan geçiyor."

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