Hedef 9 bin kız kardeş
COCA-Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) işbirliğiyle yürütülen ‘Kız Kardeşim’ projesinin detayları dün Çırağan Sarayı’nda yapılan toplantıda paylaşıldı.
2015 yılından bu yana Türkiye’de kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda yürütülen Kız Kardeşim projesi kapsamında bugüne kadar 19 ilde 2 binden fazla kadına ulaşıldı. Projenin ikinci fazında da 30 ilde toplam 9 bin kadına ulaşılması hedeflendi. Coca-Cola Yönetim Kurulu üyesi Muhtar Kent, 2010 yılında Coca Cola’nın global ölçekte hayata geçirdiği “5by20” Programı’yla 75 ülkede 2.4 milyonun üzerinde kadına ulaşıldığını, hedeflerinin 2020 yılında 5 milyon kadın girşimciye ulaşmak olduğunu söyledi. Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın da katıldığı toplantıda Kız Kardeşim projesinin ilk fazında yapılanlar ve ikinci fazında yapılacaklar anlatıldı. Muhtar Kent, “11 yıl önce ilk CEO olduğumda Coca Cola’da üst yönetimde kadın oranı yüzde 17, orta seviyede yüzde 21’di. Mamullerimizi kimler alıyor ve bu ürünlerin eve girmesine kimler karar veriyor? diye baktığımızda yüzde 68 kadın oranı çıkıyordu. Burada bir yanlış var diye düşünüp bir Kadın Konseyi kurdum 15 ülkeden kadınlarla. Konseyin başına geçtim. Hedefimiz her kademede kadınların yüzde 50 olmasıydı. Yönetim Kurulu’nda 5 kadın üyemiz oldu” dedi.
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