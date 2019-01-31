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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
31.01.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Hedef 60 milyon adet

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Hedef 60 milyon adet

Türkiye’de avakado üretiminin yaklaşık yüzde 70’inin karşılandığı Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl yaklaşık 40 bin hektar alanda 60 milyon adet üretim hedefleniyor.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene ise hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 60 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 2-2,5 lira arasında değişen avokadonun 4-5 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

"BU SENE AVOKADO BOL"

Bu sene üreticinin avokado üretiminden gayet memnun olduğunu aktaran Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, fiyatları da normal seyrettiğini söyledi. Sevilgen, "Hava şartlarının düzgün gitmesinden dolayı avokado üretimi bu sene bol ve kalitesi de gayet iyi durumda" dedi.

"2018'DE ÜRETİM 40 MİLYONA ULAŞTI"

Ukrayna, Romanya, Rusya, İran gibi ülkelere de avokado gönderdikleri hatırlatan Sevilgen, "Bu senede 5 ayrı ülkeye ürün gönderdik. Bunlar Ukrayna, Romanya, Rusya ve İran gibi ülkeler. Hatta son günlerde Azerbaycan ürün istedi ancak hasat sonu geldiğinden dolayı gönderemedik. Biz her seferinde söylüyoruz avokado üretiminde yetersiz kalıyoruz diye ama üretimimiz her geçen gün artmakta. Geçtiğimiz yıllarda 20 milyon adet olan avokado üretimi, 2018'de 40 milyona ulaştı. 2019'da ise Türkiye genelinde 60 milyon adet bir beklentimiz var. Yaklaşık 40 bin hektar alanda avokado yetiştiriliyor. Avokado yetiştiriciliği olarak tek şikayetimiz ise hırsızlık. Hırsızlık konusunda bir şikayetimiz var, gündeme getirdik lakin şu an için bir çözüm yok" diye konuştu.

"FİYATLAR BİZE GÖRE YÜKSEK DEĞİL"

Avokadonun fiyatlarına da değinen Sevilgen şunları söyledi:
"Bu sene fiyatlar gayet güzel ve normal şekilde ilerliyor. Ortama toptan avokado adet fiyatı 2 ila 2.5 lira arasında değişti. Şu an hasat sonu geldiğinden dolayı toptan 3 liraya kadar satılıyor, perakende fiyatı ise 4-5 arasında değişiyor. Fiyatlar bize göre yüksek değil çünkü bir adet avokadodan bir tabak dolusu yemek oluyor. Bir tabağını 4 liraya mal ederek 4 kişinin ihtiyacı karşılanabiliyor" ifadelerini kullandı.

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