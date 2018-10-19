Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi
GeriEkonomi Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
19.10.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2016’dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. 2018’de de hem gelen kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi" dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, Network Fuarcılık ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nce Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve turizme yönelik sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen ’3’üncü Bursa Turizm Zirvesi’ne katıldı. DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bağlıkaya, turizmde 2018 yılında rekor beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, "2016’dan sonraki süreçte turizm sektörü hızla toparlandı. Devlet desteklerinin çok büyük katkısı oldu. Çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. 2017’de toparlandı, diyebiliriz. 2018’de de hem toplam kişi sayısında hem de gelirde tarihi bir rekor bekliyoruz. Bu seneyi böyle kapatacağız. Rakam vermek gerekirse hedef; 40 milyon turist, 32 milyar dolar da döviz girdisi bekliyoruz. Önümüzdeki sene için çalışmalara da başladık. İnşallah, bu rekorlar önümüzdeki sene de artarak, devam edecek" diye konuştu.

’ÇÖZÜM ÜRETMEYEN YASA’

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 1972 yılından bu yana yürürlükte olan ’Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun çözüm üretmeyen yasa olduğunu savundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni düzenleme yapılması için yoğun çalıştıklarını kaydeden Bağlıkaya, "Yasayı bir internet portalı üzerinden tüm üyelerimize de açık olarak tartışmaya açtık. Yıl sonuna kadar hazırlamış olacağız, diye düşünüyoruz. 1972 yılından beridir var olan bir yasa, arada ufak tefek değişiklikler oldu. Şu anda yeni dünya ile hiçbir uyumu olmayan, dijital pazarlamadan ve dijital dünyadan uzak, çözüm üretmeyen bir yasaya sahibiz. Son derece modern, yalnız kendi ülkemizde değil; turizmden önemli gelir elde eden tüm ülkelere örnek olacak bir yasa çalışmasının içerisindeyiz" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Çok önemli Altay tankı açıklaması

Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan önemli adım! Kayıt altına alınıyor...

Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Türkiye'den 5 şirket listede