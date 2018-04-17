İlk yılda hedef 3 milyon ziyaretçi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
17.04.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

İlk yılda hedef 3 milyon ziyaretçi

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İlk yılda hedef 3 milyon ziyaretçi

TÜRKİYE’de yeni bir online seyahat platformu kuruldu. Tripoki isimli platform, kullanıcılara tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gidecekleri destinasyonlardaki konser, spor müsabakası, festival gibi etkinlikleri görme, inceleme ve biletlerini alma imkanı da sunulduğunu söyleyen Tripoki Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Bağlıkaya, “Tripoki’nin ilk yılında 2.5 ile 3 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.

 

İlk yılda hedef 3 milyon ziyaretçi

KULLANICILARA 360 derece seyahat planlamalarını tek bir noktadan hızlı ve kolayca yapma imkanı sunduklarını ifade eden Tripoki Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Bağlıkaya, “Türkiye’deki online seyahat platformları arasında bir ilki gerçekleştirerek, kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dünyanın dört bir ucundan farklı etkinliklere bilet ve etkinlik paketi alma imkanı da sunuyoruz. Sepet özelliği sayesinde kullanıcılar, farklı sitelere yönlendirilmeden ulaşım, konaklama, transfer ihtiyaçlarını tek bir sepette toplayarak, kolayca tek seferde satın alabiliyor. Tripoki aynı zamanda yine bir ilk olarak tüm kredi kartı sahiplerine 9’a kadar dilediği sayıda taksit imkanı da sunuyor” diye konuştu.

SEPET ÖZELLİĞİ

Seyahatin sadece ulaşım ve konaklamadan ibaret olmadığını, seyahat edilen yerde gidilen bir etkinlikle, yaşanılan bir deneyimle anlam bulduğunu bilerek deneyime odaklandıklarını belirten Bağlıkaya, “Tüm seyahat ihtiyaçlarınızın yanında, gideceğiniz destinasyondaki etkinlikleri de görme, inceleme ve biletlerini alma şansına da sahip oluyorsunuz. Ayrıca insanların seyahatlerini planlarken çok fazla zaman harcadığını ve seyahat planlamasının stresli bir süreç olduğunu biliyoruz. Her ürün alımında yaşanan uzun form doldurmalar, farklı sitelere yönlendirmeler insanların zorlandığı ve yorucu olan kısımlar. Sepet özelliğimiz ile biz buna bir son veriyoruz” dedi.

GLOBAL PAZARLARA AÇILMA HEDEFİ

Turizm sektörünün içinden gelen uzman bir ekiple yola çıktıklarını ve Tripoki’nin ilk yılında 2.5 ile 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirten Bağlıkaya, “Deneyim turizmi denince akla ilk gelen, güvenilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde global pazara açılmayı ve uluslararası seyahat platformları arasında önemli bir yere sahip olarak, Türkiye’nin geniş deneyim seçeneklerini uluslararası mecralarda tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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