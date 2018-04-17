İlk yılda hedef 3 milyon ziyaretçi
TÜRKİYE’de yeni bir online seyahat platformu kuruldu. Tripoki isimli platform, kullanıcılara tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gidecekleri destinasyonlardaki konser, spor müsabakası, festival gibi etkinlikleri görme, inceleme ve biletlerini alma imkanı da sunulduğunu söyleyen Tripoki Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Bağlıkaya, “Tripoki’nin ilk yılında 2.5 ile 3 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.
KULLANICILARA 360 derece seyahat planlamalarını tek bir noktadan hızlı ve kolayca yapma imkanı sunduklarını ifade eden Tripoki Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Bağlıkaya, “Türkiye’deki online seyahat platformları arasında bir ilki gerçekleştirerek, kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dünyanın dört bir ucundan farklı etkinliklere bilet ve etkinlik paketi alma imkanı da sunuyoruz. Sepet özelliği sayesinde kullanıcılar, farklı sitelere yönlendirilmeden ulaşım, konaklama, transfer ihtiyaçlarını tek bir sepette toplayarak, kolayca tek seferde satın alabiliyor. Tripoki aynı zamanda yine bir ilk olarak tüm kredi kartı sahiplerine 9’a kadar dilediği sayıda taksit imkanı da sunuyor” diye konuştu.
SEPET ÖZELLİĞİ
Seyahatin sadece ulaşım ve konaklamadan ibaret olmadığını, seyahat edilen yerde gidilen bir etkinlikle, yaşanılan bir deneyimle anlam bulduğunu bilerek deneyime odaklandıklarını belirten Bağlıkaya, “Tüm seyahat ihtiyaçlarınızın yanında, gideceğiniz destinasyondaki etkinlikleri de görme, inceleme ve biletlerini alma şansına da sahip oluyorsunuz. Ayrıca insanların seyahatlerini planlarken çok fazla zaman harcadığını ve seyahat planlamasının stresli bir süreç olduğunu biliyoruz. Her ürün alımında yaşanan uzun form doldurmalar, farklı sitelere yönlendirmeler insanların zorlandığı ve yorucu olan kısımlar. Sepet özelliğimiz ile biz buna bir son veriyoruz” dedi.
GLOBAL PAZARLARA AÇILMA HEDEFİ
Turizm sektörünün içinden gelen uzman bir ekiple yola çıktıklarını ve Tripoki’nin ilk yılında 2.5 ile 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirten Bağlıkaya, “Deneyim turizmi denince akla ilk gelen, güvenilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde global pazara açılmayı ve uluslararası seyahat platformları arasında önemli bir yere sahip olarak, Türkiye’nin geniş deneyim seçeneklerini uluslararası mecralarda tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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