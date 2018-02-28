Hedef 3.5 milyar liralık yatırım

2017’de 5 yıllık stratejik planı hayata geçiren Türk Telekom, elde ettiği ilk sonuçlarla hedeflerini büyüttü. İspanya’nın Barcelona şehrindeki Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom CEO’su Paul Doany, beş yıllık stratejik planın oldukça başarıyla uygulandığını ifade ederek ilk sonuçların ilham verici olduğunu belirtti. Doany, “2017’de çok başarılı sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlardan aldığımız güçle 2018 için gelirlerde yaklaşık yüzde 11, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr’da (FAVÖK) 7.0-7.2 milyar TL, yatırım harcamalarında ise yaklaşık 3.5 milyar TL’lik hedefler belirledik” dedi.

MALİYETİ DÜŞÜK, DEĞERİ YÜKSEK

Stratejilerini maliyeti düşük fakat değeri çok yüksek ürün ve servisler üzerine odakladıklarını anlatan Doany, “Öncelikle, internet, mobil ve ödemeli TV gibi ana segmentlerimizdeki varlığımızı kullanarak ana pazarda kârlı bir şekilde büyüyeceğiz. Mobil abonelerimize çok uygun fiyatlarla TİVİBU üyesi olma fırsatını sunarak hem mobil hem de TV pazarındaki payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Ödemeli TV, yeterince nüfuz edilmemiş bir segment. Türk Telekom için gelecekteki veri ihtiyaçlarını kablosuz geniş bant üzerinden daha uygun maliyetlerle karşılanabileceği ve eğlencenin uydu üzerinden sağlanacağı ‘kablosuz’ evler olarak adlandırdığımız alanda çekici bir büyüme fırsatı var” dedi.

“İşletmelerin gelecekte daha fazla veriye ihtiyacı olacak” diyen Doany, stratejilerinde işletmelere yönelik planlar olduğunu aktardı. Doany, şunları söyledi: “Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için de belirli hedeflere odaklanıyoruz. Bu hedefler, enerji, sağlık ve eğitim. Söz konusu sektörlere çok ciddi anlamda katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bir diğeri de akıllı şehirler. Akıllı şehir alanında ulaştırma yönetimi üzerine çalışıyoruz.”

2 YENİ SERVİS GELİYOR

Bu kapsamda akıllı uygulamalar geliştirdiklerini söyleyen Doany, “Operatörler, telefonlardaki uygulamalarla müşterileriyle olan bağlantılarını kaybettiler. Bunun için akıllı klavye uygulamamız TAMBU’yu kullanıyoruz. 5 milyon indirilme sayısına ulaştı. Kullanıcılarla bağlantı kurabileceğimiz bir ara yüz oluşturuyor. Her ihtiyaca adapte edilebilen bir özelliği var. Kullanıcıların istediği hizmetleri klavyeye getiriyoruz. Bütün bunlar maliyeti düşük fakat değeri yüksek hizmetlerimiz. Çok yakında duyuracağımız iki tane hizmetimiz daha olacak. Bu şekilde şirketin geleceğine yatırım yapacağız” dedi.

‘İLK SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK’

YENİ stratejinin ilk sonuçlarını 2017’nin son çeyreğinde görmeye başladıklarını söyleyen Doany, şunları söyledi: “Ev TV abone sayımızda yılın son çeyreğinde rekor çeyreksel kazanım olan 139 bin adet net abone artışı gerçekleştirdik. Mobilde 423 bin net abone kazancı ortaya koyduk. İnternet penetrasyonunun arttırılması ve dijital uçurumun azaltılması için hayata geçirdiğimiz ‘İnternet bizden’ kampanyası sayesinde 1.1 milyonluk net internet abone kazanımı kaydettik. 2018 başında ise elektrik dağıtım şirketleri ile anlaşmalar yaparak internet ürünümüzü elektrik dağıtım şirketlerinin bayilerinde tüketicilerle buluşturmaya başladık.”

İLK YATIRIMI DOCTOR TURKEY OLDU

TÜRK Telekom’un girişimciliği odak noktası konumlandırdığını ifade eden Doany, “Kurumsal Risk Sermayesi şirketi olan ‘TT Ventures’ şirketini kurduk. TT Ventures, ilk etapta sağlık, enerji ve eğitim alanlarında yatırım imkânlarını kolluyor. Doctor Turkey şirketine yatırım yapıyoruz. Sağlık profesyoneline 7/24 anlık erişim platformu Doctor Turkey, hastalara hastaneye gitmeden ilk adım sağlık danışmanlık hizmeti sunuyor. Hastalar randevu aldıkları doktorlar ile internet üzerinden görüntülü arama yöntemiyle yüz yüze görüşebiliyor. Eğer gerek görülürse hastaneye yönlendiriliyor” dedi.

ORTAK ALTYAPIYA TAAHHÜT ÇÖZÜMÜ

UZUN zamandır tartışılan ortak altyapı kullanımı hakkındaki soruyu yanıtlayan Doany, sunacakları çözümü anlattı. Doany, “Diğer operatörler 2-3 yıldır konuşuyor, 25 yıl daha konuşulmaya devam edecekler. Biz küçük operatörlerin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bizim hedefimiz ortak altyapı değil. Mükerrer altyapı çalışmalarını minimuma indirmek. Operatörlerle şöyle bir çalışmamız olacak; bize 10 yıllık taahhüt verilirse, uygun fiyatlarla onlarla çalışabiliriz. Teklifimizi Turkcell ile görüştüm. Turkcell şu anda buna ihtiyaç duymuyor. Ancak iki yıl sonra ihtiyaç duyacak. Biz ilerisini düşünerek çözümler buluyoruz ve diğer ülkelerin yaptıklarını takip ediyoruz. Türkiye’de, Türkiye’nin koşullarına uygun bir çözüm bulacağız” dedi.