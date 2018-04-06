Hedef 200 milyon temassız işlem
BKM verilerine göre; temassız işlem adedi 2017’de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. 2018’in sonunda hedeflenen işlem adedi ise 200 milyon!
BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; temassız işlem adedi 2016 yılında 45 milyon iken, 2017’de yüzde 96 artış göstererek 88 milyon adede çıktı. Mart ayından itibaren 90 TL’ye çıkan temassız kartlardaki şifresiz işlem limiti kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırdı.
BKM'den yapılan açıklamaya göre "Temassız özellikli kart ve cihazlar ulusal ödeme şemalarının getirdiği güvenlik standartlarına tabidir. Ayrıca, ödeme kabul cihazları bankaların belirlediği risk kriterlerine uygun kişilere verilmektedir ve bankaların devamlı kayıt ve takibi altındadır. Temassız ödemeler, kartın elden bırakılmamasına imkân sağladığı için kaybolma, çalınma ve kopyalanma riskini azaltır.Temassız ödemeler ayrıca kasa yönetiminde nakit operasyonunun getirdiği hata, sahte para, nakit para taşıma ve nakit parayı koruma maliyeti konularında da avantaj yaratır" denildi.
KABUL NOKTASI ARTTI
Açıklamada, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiği belirtilerek 2014 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 97 bin adet olduğu hatırlatıldı. Açıklamaya şöyle devam edildi: "2017’de bu rakam 879 bin adede yükseldi. Yani 2014’ten bugüne temassız kabul noktası 9 kat arttı.Temassız işlemler 2016 yılında 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam yüzde 96 artarak 88 milyon adet oldu. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı ise 2014’te 11 TL iken 2017’de 2,5 katına çıkarak 26 TL’ye yükseldi."
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