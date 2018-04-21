Hedef 2 milyar TL
Markalı konut geliştiricilerinden Nef, büyüme rakamlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36.5 büyüdüklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız” dedi.
SON dönemde yakaladığı hızlı büyüme ile dikkat çeken gayrimenkul firması Nef, 2018 ilk çeyrek verilerini açıkladı. Satışları adet bazında geçen ilk çeyrekte 546 konut olarak gerçekleşti. Geçen sene ilk çeyrekte 332 milyon TL ciro elde eden Nef, bu sene ilk çeyrekte ise 453 milyon TL’lik satış yaptı. İlk çeyrekte adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36.5 büyüdüklerine dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız”dedi.
3 YENİ PROJE GELİYOR
Timur, 2018’de Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını ifade etti. Nef Kandilli projesini ‘Luxury Living’ segmentinde olacağını belirten Timur, “Burada lüksü gerçekten ulaşılabilir kıldığımızı göreceksiniz. Çekmeköy’deki Nef Koruköy bu yıl satışa sunulur. Nef Gölköy ise Bodrum’da ikinci ‘Luxury Living’ projemiz olacak. Nef Gölköy, masterpeace’imiz olacak. Ruhsatı 1 yıl önce aldık, inşaatına şimdi başlayabildik. Çünkü Çamların etrafını köstebek gibi oyarak mimari açıdan oldukça hassas ilerliyoruz” diye konuştu. Arsa yatırımlarını ağırlık verdiklerini belirten Timur, Bodrum’da 4 arsa aldıklarını dile getirdi. Öğrenci yurdu yatırımları da olduğunu hatırlatan Timur, “Merter’den sonra şimdi Sütlüce’de ikinci yurt inşaatına başladık. Anadolu’da öğrenci yurtları ile büyümeyi planlıyoruz” dedi.
YABANCI YATIRIMCI HEVESLİ
Nef, Fiba Holding’e ait arsada 1.2 milyar değere sahip 3 proje geliştiriyor. İstanbul Çekmeköy’deki, Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy için 7 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini belirten Timur, “Hızlı satış grafiği sayesinde planlanandan 4 yıl önde gidiyoruz. Ekim 2017’de Nef Çamlıtepe’deki 497 konutu 2 günde satmıştık. Bu nedenle 409 konutluk Nef Ormantepe’nin satışlarını 1 sene öne çektik. Nef Çamlıtepe’nin tamamını ve Nef Ormantepe’nin yarısını daha satış ofisini kurmadan sattık” dedi. Nef Koruköy’ü bu yıl satışa çıkaracaklarını kaydeden Timur, “2 yılda metrekare fiyatları 3 bin 300’den 5 bin 500 TL’ye artan ve gelecekte prim yapma potansiyeline sahip bir bölgeden bahsediyoruz” diye konuştu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD ile kurdukları şirkete de değinen Timur, “Geçtiğimiz hafta EBRD Endüstri, Ticaret ve Tarım Sektörlerinden Sorumlu Genel Müdürü Jean Marc Peterschmitt ile bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’de konut üretimi için oldukça hevesliler. Türkiye’de gayrimenkul konusunda ciddi bir potansiyel gördüklerini söylediler” dedi.
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