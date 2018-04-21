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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ-EMLAK
21.04.2018 - 20:18, Son Güncelleme:

Hedef 2 milyar TL

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Hedef 2 milyar TL

Markalı konut geliştiricilerinden Nef, büyüme rakamlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36.5 büyüdüklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız” dedi.

SON dönemde yakaladığı hızlı büyüme ile dikkat çeken gayrimenkul firması Nef, 2018 ilk çeyrek verilerini açıkladı. Satışları adet bazında geçen ilk çeyrekte 546 konut olarak gerçekleşti. Geçen sene ilk çeyrekte 332 milyon TL ciro elde eden Nef, bu sene ilk çeyrekte ise 453 milyon TL’lik satış yaptı. İlk çeyrekte adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36.5 büyüdüklerine dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacağız”dedi. 

3 YENİ PROJE GELİYOR
Timur, 2018’de Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını ifade etti. Nef Kandilli  projesini ‘Luxury Living’ segmentinde  olacağını belirten Timur, “Burada lüksü gerçekten ulaşılabilir kıldığımızı göreceksiniz. Çekmeköy’deki Nef Koruköy bu yıl satışa sunulur. Nef Gölköy ise Bodrum’da ikinci ‘Luxury Living’ projemiz olacak. Nef Gölköy, masterpeace’imiz olacak. Ruhsatı 1 yıl önce aldık, inşaatına şimdi başlayabildik. Çünkü Çamların etrafını köstebek gibi oyarak mimari açıdan oldukça hassas ilerliyoruz” diye konuştu. Arsa yatırımlarını ağırlık verdiklerini belirten Timur, Bodrum’da 4 arsa aldıklarını dile getirdi. Öğrenci yurdu yatırımları da olduğunu hatırlatan Timur,  “Merter’den sonra şimdi Sütlüce’de ikinci yurt inşaatına başladık. Anadolu’da öğrenci yurtları ile büyümeyi planlıyoruz” dedi.

YABANCI YATIRIMCI HEVESLİ
Nef, Fiba Holding’e ait arsada 1.2 milyar değere sahip 3 proje geliştiriyor. İstanbul Çekmeköy’deki, Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy için 7 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini belirten Timur,  “Hızlı satış grafiği sayesinde planlanandan 4 yıl önde gidiyoruz. Ekim 2017’de Nef Çamlıtepe’deki 497 konutu 2 günde satmıştık. Bu nedenle 409 konutluk Nef Ormantepe’nin satışlarını 1 sene öne çektik. Nef Çamlıtepe’nin tamamını ve Nef Ormantepe’nin yarısını daha satış ofisini kurmadan sattık” dedi. Nef Koruköy’ü bu yıl satışa çıkaracaklarını kaydeden Timur,  “2 yılda metrekare fiyatları 3 bin 300’den 5 bin 500 TL’ye artan ve gelecekte prim yapma potansiyeline sahip bir bölgeden bahsediyoruz” diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD ile kurdukları şirkete de değinen Timur, “Geçtiğimiz hafta EBRD Endüstri, Ticaret ve Tarım Sektörlerinden Sorumlu Genel Müdürü Jean Marc Peterschmitt ile bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’de konut üretimi için oldukça hevesliler. Türkiye’de gayrimenkul konusunda ciddi bir potansiyel gördüklerini söylediler” dedi.

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