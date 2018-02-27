Hedef %100 halka açıklık

SABANCI Holding, geçen yılı 5 milyar lira yatırımla tamamlarken bu yıl hedefi 5 milyar liranın üzerine çıkardı. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, holdingde halka arz edilmeyen kısmın yüzde 20 seviyesine gerilediğini belirterek “Tüm Sabancı Topluluğu şirketlerinin borsada işlem gören yapıya ulaştırmak istiyoruz. Enerjisa Üretim’i de 2019 yılı sonuna kadar halka açılmaya hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

Sabancı Holding 2017 yılı finansal sonuçlarını ve 2018 hedeflerini dün Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve CEO Göçmen’in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı. 2017 kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon lira, konsolide net kârı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon lira oldu.

CEO Göçmen, 2017’de Sabancı Topluluğu’nun stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade ederek, “Stratejik bir yaklaşımla yönettiğimiz portföyümüzü yeniden gözden geçirdik ve şirketlerimizin portföydeki rollerini yeniden tanımladık. Bu yıl da buna devam edeceğiz, portföyümüze yeni ilaveler olabilir, bazı işkollarında da olmayabiliriz” diye konuştu. Göçmen, henüz buna yönelik bir karar olmadığını da vurguladı.

YÜZDE 50 FAZLA TEMETTÜ

Sabancı Holding’in temettü politikasında artış olduğunu kaydeden Göçmen “Enerjisa Enerji’nin de temettü dağıtabilir hale gelmesiyle, Topluluk şirketlerimizin temettü potansiyelleri arttı. 2018’de dağıtılacak temettü oranı 2017’nin yüzde 50 fazlası haline geldi” diye konuştu.

Toplantıda Sabancı Holding’in 2018 yılı hedeflerini de paylaşan Göçmen, “Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan projeleri bu dönemde hayat geçirirken; mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz” dedi. Bunun sonucunda, Türkiye’nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

YENİ ETAP KOŞUYORUZ

Sanayi 4.0’dan yapay zekalara, big datadan, robotics’e olağanüstü bir dönüşümün yaşandığını anlatan Sabancı, şunları kaydetti: “Dijitalleşmenin en büyük etkisi sanayi ve üretimde görülüyor. Sektörler iç içe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir etap koşuyoruz. ‘Yeni Neslin Sabancısı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var. Bu vizyon bizim için, katma değerli üretimden, yeni iş alanlarına dijital dönüşümün dokunduğu her noktada değişimin öncüsü olma anlamına geliyor. Dijitalleşme sadece mevcudu iyileştirmekle sınırlı değildir. Dijital dünyaya uyumlu bir yol haritasını önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz.”

YÜKSEK ENFLASYON VE FAİZE ÖNLEM ALINMALI

SABANCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz” dedi. Türkiye ekonomisinin 2017 yılında da güçlü büyümesini sürdürdüğünü belirten Sabancı, “Dünyadaki büyüme trendinin ülkemize olumlu yansıması 2017’deki en sevindirici gelişmelerden olmuştur. Üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini elde ettik. OECD ülkeleri içinde en hızlı büyümeyi yakaladık. 2017 ihracatında da 158 milyar dolar ile iyi bir performans elde edilmiştir” ifadelerini kullandı. Yüksek faizle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Sabancı, şöyle konuştu: “Geçen sene enflasyonda ve yüksek reel faizde artış gördüğümüz bir yıl oldu. Bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin, düşük enflasyonda, kalıcı olması bakımından çok önemsiyoruz. Bu konuda Sayın başbakanın enflasyonla mücadele edileceğine vurgu yapan, öncelik veren açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir yanda yüksek büyüme rakamları hepimize umut verirken, diğer tarafta bölgemizden kaynaklı sıkıntıları derinden yaşıyoruz.”