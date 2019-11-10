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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray Görgülü
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hedef 10 Türkcorn

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Hedef 10 Türkcorn

Belçika’nın başkenti Brüksel’de geleceğin şehirlerinin konuşulduğu proje pazarına Türkiye’den, aralarında start-up temsilcileri ile akademisyenlerin de bulunduğu 150 kişilik bir heyet katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “Hedefimiz 10 Turkcorn yani unicorn olarak anılan milyar dolarlık start-up çıkartmak” dedi. TÜBİTAK, AB ve Türkiye tarafından desteklenen 80 milyar Euro’ya sahip ‘Ufuk 2020 Programı’ kapsamında Uluslararası Proje Pazarı etkinliği düzenledi. Türkiye’den 150 kişilik bir heyetin katıldığı Brüksel’deki toplantıda 31 farklı ülkeden de start-up temsilcisi ve akademisyen hazır bulundu. Yaklaşık bin kadar yüz yüze görüşmenin yapıldığı toplantıda gelecek nesil bataryalar, otonom karayolu ulaşımı, çevre dostu araçlar, enerji dönüşümündeki binalarla ilgili çok sayıda projeye yönelik işbirlikleri masaya yatırıldı.

23 AR-GE YAPAN FİRMA

Etkinlikte Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “Büyük veri, blok zincir, yapay zeka gibi hızla toplumu dönüştüren teknolojileri daha iyi kullanmalıyız. Yeni unicorn’lar çıkarmayı, 10 Turkcorn çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyanın en fazla AR-GE yapan 2 bin 500 firması arasında dört Türk firması var. 2023’te 23 firmanın bu listeye girmesini hedefliyoruz. Bugün bu toplantıda bu listeye girebilecek firmalarımızın da temsilcileri var” dedi. Geleceğin şehirleri kurulurken, siber güvenliğin de en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Kacır, şöyle devam etti:“Siber güvenlik çözümlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine özellikle vurgu yapıyoruz. Şu anda Siber Güvenlik Kümesi kurulmuş vaziyette. Bir tarafında SSB, bir tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bir tarafında Sanayi Bakanlığı olarak biz, bir tarafında da Ulaştırma Bakanlığı var. Bu dört kurumumuz el ele veriyor. Siber güvenlikle ilgili risk analizlerini hızla tamamlıyor ve milli çözümleri daha etkin şekilde hayata geçiriyor olacağız.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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