Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHaziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
GeriEkonomi Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.07.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haziranda en fazla reel getiri DİBS'ten

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.               

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.             

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,22 ile DİBS'te gerçekleşti.             

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,93, külçe altın yüzde 2,09, mevduat faizi yüzde 1,48 oranında yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 3,09 ve dolar yüzde 4,05 oranında kaybettirdi.             

 TÜFE ile indirgendiğinde, BIST 100 endeksi yüzde 6, külçe altın yüzde 2,15, mevduat faizi yüzde 1,54 oranında yatırımcısına kazanç sağladı, avro yüzde 3,03 ve dolar yüzde 3,99 oranında yatırımcısında kayba yol açtı.               

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,68 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç olarak kayıtlara geçti.               

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,49 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,71, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,94 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.               

Yıllık en çok külçe altın kazandırdı               

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,19, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,82 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.               

Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,91, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15,62 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.               

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Gıda enflasyonuna yakın markaj
Son dakika... Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Zam teklifi bugün açıklanacak
Bir avuç üzüm 63 bin lira!
Bir ülke daha euroya geçiyor