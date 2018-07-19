Haziran'da 119 bin 413 konut satıldı

KONUT satışlarında, İstanbul 20 547 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 078 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 6 888 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2018 HAZİRAN AYINDA 47 BİN 648 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %35,3 oranında artış göstererek 47 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 794 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %84,6 ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 71 BİN 765 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %15,1 oranında artarak 71_765 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 753 konut satışı ve %17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %62,1 oldu. Ankara 6 676 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 57 064 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %25,6 artarak 57 064 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 923 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 279 konut satışı ile Ankara ve 2 937 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 62 349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %19,6 artış göstererek 62_349 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 624 konut satışı ve %17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %51,7 oldu. Ankara 7 799 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 951 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2018 YILI HAZİRAN AYINDA 2 060 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7 artarak 2 060 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.

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