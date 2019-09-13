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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.09.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

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Haziran ayı petrol ihracatında lider ABD oldu

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

ABD haziran ayında gerçekleştirdiği petrol ihracatıyla Suudi Arabistan'ı geçerken bu alanda dünya lideri oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylül ayı petrol piyasası raporunda, ABD'nin haziranda Suudi Arabistan'ı geçerek dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği belirtildi.

ABD'de hızla artan kaya petrolü üretiminin ülkenin petrol ihracatına olumlu yansıdığı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıtlama anlaşması nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatında ise düşüş görüldüğü ifade edildi.

ABD'nin toplam petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 9 milyon varile yaklaştığı belirtilen raporda, ülkede yapımı hızla sürdürülen petrol boru hatları ve terminallerinin ABD'nin petrol ihracatını artıracağı öngörüldü.

Haziran ayında elde ettiği liderliğe rağmen temmuz ve ağustos aylarındaki kasırgaların ABD'nin petrol ihracatını olumsuz etkilediği, bu aylarda Suudi Arabistan'ın yeniden dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumuna yükseldiği kaydedildi.

AA muhabirinin Joint Organisations Data Initiative (JODI) adlı uluslararası veritabandan derlediği bilgilere göre, haziranda ABD'nin günlük ortalama ham petrol ihracatı 3,41 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 5,44 milyon varil ve ülkenin toplam petrol ihracatı 8,85 milyon varil seviyesine ulaştı.

JODI verilerine göre, haziranda Suudi Arabistan'ın günlük ortalama ham petrol ihracatı 6,72 milyon varil, petrol ürünleri ihracatı 1,27 milyon varil olurken, ülkenin toplam petrol ihracatı 7,99 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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