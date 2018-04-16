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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.04.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

'Hazır giyimde ihracatı ikiye katlayacağız'

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'Hazır giyimde ihracatı ikiye katlayacağız'

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ihracatını ikiye katlamak için yola koyulduklarını belirterek, "Dört Dörtlük Plan' ile hazır giyime 16 milyar dolar artı yazdıracağız." dedi.

Türkiye'de hazır giyim ihracatının dörtte üçünü gerçekleştiren İHKİB'in yeni Başkanı Gültepe düzenlediği basın toplantısında 4 yıllık yol haritasını ve hedeflerini anlattı.

 Gültepe, 4 yıllık yol haritasını oluşturan eylemleri gerçekleştirmek için kolları sıvadıklarını aktararak, plandaki hedeflerin tutturulması halinde hazır giyim ihracatının 33 milyar dolara çıkacağını bildirdi. 

Halen 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatını orta vadede ise 60 milyar dolara çıkarabilmek için oyun planında değişikliğe gittiklerini anımsatan Gültepe, şunları kaydetti: 
"Yeni bir oyun kurgulamak ve iş modelimizi değiştirmek zorundaydık.

'Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi' ile stratejimizi yeniden belirledik. Başkanlık görevini üstlenir üstlenmez arkadaşlarımla birlikte yeni strateji çerçevesinde 4 yıllık yol haritamızı oluşturan 'Dört Dörtlük Plan'ı hazırladık. Şimdi stratejiyi eyleme dökme, yani iş zamanı... Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kolları sıvadık." 

- "5 BÜYÜK HAZIR GİYİM MARKASININ ALT YAPISINI OLUŞTURACAĞIZ"

Mustafa Gültepe, "Dört Dörtlük Plan"ın birinci başlığını üretimde dönüşümün oluşturduğunu vurgulayarak, önceliği hazır giyimde güçlü bir ekosistem tasarımına vereceklerini ifade etti. 
Üretimde verimliliği temel alacaklarının altını çizen Gültepe, lojistik merkez modelini ve dijital tedarik zinciri yönetimini hayata geçirerek değer zincirinin tüm aşamalarını birbirine entegre edeceklerini söyledi. 

Gültepe, hazır giyim ihracatını ikiye katlamak için yola koyulduklarını belirterek, "Dört Dörtlük Plan"ın diğer başlıklarını şöyle sıraladı: 
"Ekosistemi geliştirecek ve ileriye taşıyacak kaldıraçlar ikinci başlığımız olacak. Değer zincirinin her halkasında global oyuncular yaratacağız.

Toplu ihracat ve hazır giyim ekosistem koordinasyon merkezi oluşturacağız. Üçüncü adımda tasarımcı-sanayici kazan-kazan iş birliği modelini geliştireceğiz. Bu modeli 'Türk Moda Konseyi ve Uluslararası Tasarım Merkezi' müfredatı üzerine kurgulayacağız. 

Tasarımcının yarattığı katma değeri sektöre kazandırarak ihracat değerini büyüteceğiz. Dördüncü başlığımızı sektörün küresel arenadaki algısı oluşturacak. Hazır giyim endüstrimiz için yeni hikâye yazacağız.

Markalaşma stratejik programını, konsept fuar modelini, global algı yönetimi geliştireceğiz. Bütün bu çalışmalarla ülkemizden küresel ölçekte 5 büyük hazır giyim markasının alt yapısını oluşturacağız." 

3 yıllık durgunluğun ardından hazır giyim ihracatında 2018'e iyi bir başlangıç yaptıklarını anımsatan Gültepe, ilk çeyrekte elde edilen yüzde 11,4'lük artışın geleceğe dair umutlarını arttırdığını söyledi. 

Gültepe, Türkiye'de ve dünyada olağanüstü bir durum yaşanmaması
durumunda, olumlu trendin devam edeceğini ve 4 yılın sonunda hazır giyim
ihracatında ciddi bir sıçrama yakalayacaklarını anlattı. 

"MARKALI İHRACATIN PAYI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 25'E ÇIKARILACAK" 

"Dört Dörtlük Plan"ın her adımının, hazır giyim ihracatına artı yazacağını dile getiren Gültepe, şu bilgileri verdi: 
"Örneğin, üretimde yeniden yapılanmayı tamamladığımızda ihracatımız 6 milyar artacak. Değer zincirine katacağımız büyük oyuncularla 3 milyar, tasarımcı-sanayici iş birliği ile 2 milyar, global ölçekli markalarımızla 5 milyar olmak üzere toplamda 16 milyar dolarlık bir ihracat artışı sağlayacağız.

Böylece 2017’de 17 milyar dolar olan ihracatımızı 33 milyar dolara çıkaracağız. Halen 20 dolar olan kilogram birim fiyatımız 30 dolara yükselecek. Markalı ihracatımız yüzde 10’dan yüzde 25’e, yüzde 1’in altında olan yüksek tasarımlı ürün ihracatımız ise yüzde 5’e ulaşacak." 

İHKİB'te sürdürülebilirliğin temel prensiplerden biri olduğunun altını çizen Gültepe, yeni dönemde mevcut kurumları bir üst aşamaya evirecek projelerinin de hazır olduğunu söyledi. 
Gültepe, söz konusu projelerini şöyle sıraladı: 

"Alanında ülkemizin en seçkin akademisi olan İstanbul Moda Akademisi'ni üniversiteye dönüştüreceğiz. İHKİB’in iştiraki olan ve uluslararası akreditasyonu bulunan Ekoteks’i dünya çapında bir laboratuvar haline getireceğiz. Konsept fuarlar, butik ticaret/alım heyetleri ile yeni tanıtım modeli oluşturacağız. Yetkin insan kaynaklarının çekilmesi için iş garantili eğitim sistemi geliştireceğiz. Dış ilişkiler ve global tanıtım çalışmalarını artıracağız." 
Gültepe, hazır giyim tasarım ve deneyim merkezi oluşturacaklarını, akredite ihracat atılımını gerçekleştireceklerini, üretimde dijitalleşme ve dijital tedarik zinciri yönetimi sistemini kurgulayacaklarını ve sektöre özel "think tank" çalışmaları yapacaklarını söyledi. 

 "İLK HEDEFLERİMDEN BİRİ; KADIN İSTİHDAMI KONUSUNDA TEŞVİK ALMAK" 

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İHKİB Başkanı Gültepe, kurların rekabet etme anlamında ihracatçıların işine yaradığını ancak çok dalgalı olmasından kendilerinin de rahasız olduğunu belirterek, "En azından stabil olup, yukarıda rekabet edecek seviyede olması önümüzü açar." diye konuştu. 

Gültepe, "Süper Teşvik Paketi"nden oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "Duyumlarımıza göre Ekonomi Bakanlığı'nın yeni açıklayacağı teşvik paketi var. Ekonomi Bakanımız özellikle tekstil ve hazır giyim için ayrı olduğunu söyledi.

O açıklandıktan sonra üretimin Anadolu'ya yayılmasında etkili olacak. İlk hedeflerimden biri; kadın istihdamı konusunda teşvik almak." yorumunu yaptı. 

Küresel ticaret savaşlarına ilişkin bir soru üzerine Gültepe, "Şu ana kadar diğer bölgelerle ilgili herhangi bir etki görmedik. Yüzde 75 ağırlıklı Avrupa'ya satıyoruz. Rusya da öyle... Savaş durumu olmadığı sürece bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Öyle bile olsa insanlar hem yemeğe hem giyime, tüketmeye ihtiyaçları var." şeklinde konuştu. 

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