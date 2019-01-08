Hazır giyim endüstrisi istihdamı arttıracak
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim endüstrisinin 2018’de 17 milyar 642 milyon dolarla ihracatta ikinci büyük sektör olduğunu söyledi.
Gültepe, net ihracatta ise açık ara tüm sektörlerin önünde olduklarını ve Türkiye’nin cari açığının kapatılmasına geçen yıl 15.8 milyar dolar katkı yaptıklarını bildirdi. 3 yıllık durgunluk döneminin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını bildiren Gültepe, şöyle devam etti: “Tüm olumsuzluklara rağmen 2019’a yüzde 10’luk ihracat artışı hedefi ile başladık. Mevcut 510 binin üzerindeki istihdamı koruyup Anadolu’daki yeni yatırımlar ve ihracatta yüzde 10’luk artış doğrultusunda yeni istihdam yaratmaya çalışacağız” dedi.
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