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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.02.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Hazır giyim 15 milyar dolar fazla verdi

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Hazır giyim 15 milyar dolar fazla verdi

Otomotivden sonra en yüksek ihracatı gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen yıl 210 ülke ve serbest bölgeye 17 milyar 642 milyon dolarlık ürün sattı.

Türkiye'nin ihracatında otomotivin ardından ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen yıl 17 milyar 642 milyon dolarlık döviz girdisi sağlarken, dış ticarette 15 milyar dolar fazla verdi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik ihracatlarının geçen yıl 2017'ye göre yüzde 14,72 artışla 634,5 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Bursa'nın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en fazla dış satım gerçekleştirdiği ürün gruplarının, ihracat büyüklüğüne göre kadın dış giyim, suni sentetik ev tekstili, erkek dış giyim, pamuklu ev tekstilinin oluşturduğunu belirten Gündemir, "Bu ürün gruplarımızın yanı sıra pamuklu yatak kıyafetleri, erkek iç giyim, kadın iç giyim, suni sentetik yatak kıyafetleri ve pamuklu spor giysilerinde de önemli düzeyde ihracatlar gerçekleştiriliyor." dedi.

Geçen yılı, dünya genelinde çalkantılı geçmesine rağmen sektörün başarıyla geride bıraktığını vurgulayan Gündemir, şöyle konuştu:
"Birliğimizin geçen yıl ülkeler bazında ihracatında ilk 5 ülke sırasıyla İspanya, Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda oldu. Birliğimizin İspanya'ya ihracatı yüzde 12,6 artışla 205 milyon dolar olurken, Almanya'ya dış satım yüzde 5 yükselerek 88,8 milyon dolar oldu. İhracatımızda üçüncü sırada yer alan İngiltere'ye ise yüzde 24 artış ile 61 milyon dolarlık ürün sattık. Bölgesel düzeyde son derece başarılı olmuş markalara sahibiz. Ülke olarak Avrupa Birliği'nin, Kuzey Amerika'nın teknik ve sağlık standartlarına tam uyumlu yüksek kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Henüz global markalara sahip değiliz. Değer zincirinin her halkasında küresel oyuncular yaratmamız gerekiyor."

 

2014'TEN SONRA EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI

Tasarımcılarla sanayicilerin daha sıkı iş birlikleri kurmaları gerektiğini vurgulayan Gündemir, "Tasarımcılarımızın yarattığı katma değeri sektörün kaliteli üretimi ile daha fazla buluşturup bunu kendi markalarımızı büyütmekte kullanmalıyız ayrıca ihracatımızın teknoloji yoğunluğunu ve değerini artırmamız gerekiyor. Rekabet gücümüzü artırmak için Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilir ve küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük hazır giyim şirketleri ile birlikte yürütülen çok sayıda başarılı operasyon bulunduğuna dikkati çeken Gündemir, şunları kaydetti:
"Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise geçen yıl yüzde 3,6 artış ile 17 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz 2014 yılının ardından en yüksek ikinci düzeyine erişti. Türkiye hazır giyimcileri, bugün toplamda 210 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştiriyor ve sektörde dünyanın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Hazır Giyim ve konfeksiyon sektörü, Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 10,5'ini oluşturuyor. Türkiye hazır giyim sektörü, bugün ülkemizin cari açık sorununun üstesinden gelinmesi noktasında en fazla katkıyı sunan lider sektör konumundadır. Sektör olarak 2018 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeyi başardık."

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