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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
11.01.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

'Hazır Beton Endeksi’ 2018 Aralık Ayı Raporu açıklandı

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'Hazır Beton Endeksi’ 2018 Aralık Ayı Raporu açıklandı

THBB, Hazır Beton Endeksi’ 2018 Aralık Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapor, bütün endekslerin eşik değerin altında olması, inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine ve inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak planlı ve kapsayıcı bir modelin hayata geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) hazırladığı Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’na göre Faaliyet Endeksi aralık ayını düşüş ile kapattı. Aralık ayında inşaat faaliyetleri sınırlı düzeyde kaldı. Bütün endekslerin eşik değerin altında olması, inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret etti. Son çeyrekte inşaat sektöründeki durgunluğun devam ettiği net bir şekilde görüldü.

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’na göre 3 endeks değeri de, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 - yüzde 1,7 oranlarında düşüş sergiledi. Kasım ayında yüzde 2 azalan Faaliyet Endeksi aralık ayında yüzde 1,6 geriledi. Hem Güven hem de Beklenti Endeksi değerleri, ekonomide yükselmeye başlayan güvenin inşaat sektörüne yansımadığını gösterdi. Bu yönüyle inşaat sektörü, ticaret, perakende ve sanayi sektörleri ile kıyaslandığında negatif ayrıştı.

“İNŞAATIN BÜTÜNÜNE YÖNELİK BİR YOL HARİTASININ KURGULANMASI YERİNDE OLACAKTIR”

Hazır Beton Endeksi Aralık Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat faaliyetlerinin Aralık ayında oldukça sınırlı düzeyde kalarak Faaliyet Endeksi’nin Aralık ayını düşüş ile kapattığını ve bütün endekslerin eşik değerin altında olmasının inşaat ve bağlantılı sektörlerdeki durgunluğun devam ettiğine işaret ettiğini söyledi.

İnşaat sektörünü canlandırmaya yönelik kararları değerlendiren Yavuz Işık, “Üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 daralan inşaat sektöründeki geriye gidiş son çeyrekte artmış görünmektedir. 2019 yılı için beklentiler olması gereken seviyenin oldukça gerisinde görünmektedir. İnşaat sektörü açısından son uygulamaya konulan, kamu bankaları aracılığıyla konut kredisi faizinin yüzde 1’in altına çekilmesi uygulaması yerinde ancak sektördeki kan kaybını durduracak boyutta bir etki yaratamayacağını tahmin ettiğimiz bir düzenlemedir. Piyasadaki firmaların önlerini görebilmeleri açısından inşaat sektöründe planlı ve kapsayıcı bir modelin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2 milyondan fazla kendine bağlı kayıtlı istihdamı olan ve diğer etkilediği sektörler ile bu rakamı çok çok yukarılara çeken inşaat sektöründeki geriye gidişi durduracak, üst segment konut projelerinin yanı sıra inşaatın bütününe yönelik bir yol haritasının kurgulanması yerinde olacaktır” dedi.

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