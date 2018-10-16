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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
NEŞE KARANFİL / ANKARA
16.10.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Hazine’den 52 TL’lik düzeltme

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Hazine’den 52 TL’lik düzeltme

Hazine ve Maliye Bakanlığı dövizden TL’ye nasıl dönüleceğinin formülünü değiştirdi. Önceki gün Hazine’nin sitesinde döviz sözleşmelerinin nasıl TL’ye döneceğine ilişkin gelen sorulara yanıt verildi.

Hürriyet’in de manşetten verdiği bu bilgilerde TL’ye nasıl dönüleceği tek tek anlatıldı. Dün sabah internet sitesindeki ilgili bölüme bir süre ulaşılamadı. Sitenin ilgili bölümü yeniden açıldığında Hazine’nin TL’ye dönüşte kullandığı TÜFE hesaplama yöntemini değiştirdiği anlaşıldı. Daha önceki hesapta TÜFE basit hesap yapılarak bulunmuştu. Yeni hesapta TÜFE bileşik yani her ayın enflasyonu üstüne konularak hesaplandı. Yeni hesapta; 9 aylık enflasyon yüzde 19.37, 1.000 doların karşılığı da 4 bin 509 lira oldu. Önceki hesapta 1.000 doların karşılığı TÜFE oranı yüzde 17.99 alınarak 4 bin 457 lira olarak hesaplanmıştı. Bu durumda hesaplamada 52 TL’lik bir düzeltme oldu. Gelecek dönemleri varsayımla hesaplayan Hazine’nin yeni hesabına göre aynı sözleşme için 18 Şubat 2019 tarihinde sözleşme yapıldığında 11 Ekim 2018-18 Şubat 2019 arasındaki TÜFE üzerine eklenecek. Hazine’nin örneğinde bu dönemdeki enflasyonun yüzde 6 olacağına ilişkin bir varsayım kullanıldı. Yeni fiyat olarak 4 bin 779 lira bulundu. Aynı sözleşmenin 18 Şubat 2020’ye kadar uzatılması halinde de varsayım olarak yüzde 15’lik TÜFE kullanıldı ve yeni fiyat 5 bin 496 olarak hesaplandı. 

Hazine’den 52 TL’lik düzeltme


 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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