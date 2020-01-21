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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.01.2020 - 17:04,Son Güncelleme:/

Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

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Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.

İhalede, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 9,26, bileşik faiz yüzde 9,59 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 858,7 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 408 milyon lira, net satış 398,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 711,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı. 

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