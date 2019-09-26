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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz bürolarına uyarı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz bürolarına uyarı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca sermaye şartının sağlanması ve teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilmiş yetkili müesseselerin (döviz büroları) 30 EylülPazartesi mesai bitimine kadar ilgili belgelerini Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi'ne yüklemesi ve resmi yazıyla bakanlığa fiziksel olarak göndermesi gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğ kapsamında, bakanlıkça faaliyet izni verilmiş ve tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan yetkili müesseselerin, 1 Ocak 2019'a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmaları ve 1 Temmuz 2019'a kadar ilgili şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen yetkili müesseselere, gereğini yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre veriliyor. Belirtilen sürelerde başvurmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka bir uyarıya gerek olmaksızın iptal ediliyor.
Bu kapsamda bakanlıkça sermaye şartının sağlanması ve bloke hesabı/teminat mektubuyla ilgili konularda ek süre verilen yetkili müesseselerce, tebliğde yer alan tüm şartların sağlandığını tevsik eden belgelerin 30 Eylül Pazartesi mesai bitimine kadar, öncelikle Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi (YMBS) üzerinden bakanlığa iletilmesi, başvurunun tamamlanmasını müteakip yine aynı gün mesai bitiminde bakanlıkta olacak şekilde fiziki evrakların gönderilmesi gerekiyor.
Ayrıca, söz konusu başvuruda süreli olan bütün belgelerin (beyanlar, vergi borcu yazıları, adli sicil kayıtları, mali müşavir raporu ve benzeri) YMBS'de yer alan belge açıklamaları da göz önünde bulundurularak güncellenmesi önem taşıyor. 30 Eylül Pazartesi mesai bitiminde YMBS söz konusu başvurular için işleme kapatılacak ve tamamlanmayan başvuru sahibi yetkili müesseselerin faaliyet izinleri başka hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecek.

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