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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:23,Son Güncelleme:/

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın ve 4 Şubat'ta 2 tahvil ihalesi düzenlenecek.
Yarın düzenlenecek ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
4 Şubat Salı günkü ihalede ise 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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