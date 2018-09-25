Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BM mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BM Genel Kurulu'na dair bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı BM Genel Kurulu'na dair bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurul'unda yaptığı konuşmadan bir alıntı yapan Bakan Albayrak Erdoğan'ın dünyanın vicdanına seslendiğini vurguladı.
Bakan Albayrak'ın mesajı şöyle:
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