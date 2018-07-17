Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama: Yeni yapılandırma yok
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarında yer almadığını bildirdi. Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında, maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:
“Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik. Halihazırda 7143 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir. Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır”
SON FIRSAT
Albayrak, yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini ifade ederek, “Mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.
BANKACILARLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN Albayrak önceki gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ardından da Bankalar Birliği üyeleri ile biraraya geldi. Albayrak attığı tweette, BDDK ve Bankalar Birliği üyeleri ile sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle