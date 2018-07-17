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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
17.07.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama: Yeni yapılandırma yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama: Yeni yapılandırma yok

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirmenin orta vadeli projeksiyonlarında yer almadığını bildirdi.  Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönem ekonomi politikaları kapsamında, maliye politikalarının, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyumu amaçlandığımızı, özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini ifade etmiştik. Halihazırda 7143 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvuruları devam etmektedir. Bu Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi gibi imkanlar getirilmiştir. Yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır”

SON FIRSAT
Albayrak, yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini ifade ederek, “Mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama: Yeni yapılandırma yok

BANKACILARLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN Albayrak önceki gün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ardından da Bankalar Birliği üyeleri ile biraraya geldi. Albayrak attığı tweette, BDDK ve Bankalar Birliği üyeleri ile sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız” dedi.

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