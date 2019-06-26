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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
26.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hazine taşınmazını satın alma fırsatı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Hazine taşınmazını satın alma fırsatı

AK Parti Grubu, çevre ve şehircilik alanında bir dizi uygulama değişikliği için 28 maddelik yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına dün sunulan teklife göre, ev, arsa, tarla satışı için tarafların aynı kentlerde olması gerekmeyecek. Vatandaşlar farklı tapu müdürlüklerinde veya yurtdışında olsalar bile ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul alım satımlarını yapabilecek. Teklifte imar barışından faydalanan vatandaşlarların alım da yapabileceği belirtiliyor. Devletin arazisine villa, alışveriş merkezi, fabrika gibi yapı yaparak imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanlara satış için fırsat sunuluyor. Buna göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazını satın almak isteyenlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru süresi tanınıyor.

HACİZ YAPILAMAYACAK

Teklife göre kentsel dönüşümde hak sahipleri, sözleşme gereği taşınmazlarını müteahhide devretmek zorunda kalıyor. Ancak müteahhitlerin üçüncü kişilere olan borçları nedeniyle bu konutlara haciz ve tedbir uygulanabiliyor. Yasa teklifiyle bu kişilerin taşınmazlarının müteahhit borcu nedeniyle haczedilemeyeceği ve bunlar üzerinde tedbir konulamayacağı hükmü getiriliyor.

FESİH DE TEKLİFTE

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerce anlaşma sağlanmasından sonra inşaatın yapımına 1 yıl içinde başlanmamışsa veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa, maliklerin üçte ikisinin çoğunluğuyla müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek. Bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespit ederse müteahhide 30 gün süre verilerek işe başlaması istenecek. Bu uyarıya rağmen işe devam edilmezse sözleşme re’sen feshedilmiş sayılacak. Bu süre içinde hak müteahhit, hak sahiplerine yaptığı kira ödemelerini de geri isteyemeyecek.

Tehlike arz eden metruk binaların can ve mala zarar vermesini önlemek için yapı sahiplerine, belediye veya valiliklerce bildirim yapılarak yıktırması için 3 gün süre verilecek. Bu tebligatın yapılamadığı durumlarda ilgili kurumlar internet sayfalarında 30 gün süreyle ilan edecek. Binaya da tebliğ bildirimi asılacak. Bu sürenin bitiminde hala yıktırılmayan binalar belediye veya valilikçe yıkılarak, masrafı yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden alınacak.

2B’DE EK SÜRE

Orman vasfını kaybetmiş 2B araziler ile Hâzineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuru süresini kaçıran, bedelini zamanında ödemeyen, taksitli satışlarda ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 16 Aralık 2019’a kadar süre tanınıyor.

 

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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