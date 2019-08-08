Hazine şirketlere iştirak edebilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtiçi ve yurtdışı şirketlere iştirak (ortaklık-katılma) edebilecek.
Karar sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Hazine kaynakları, düzenlemenin şirket kurtarma amacı taşımadığını kaydetti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi. Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasına “Hazinenin cumhurbaşkanı kararıyla yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” da eklendi.
KANUNİ ZEMİNİ VAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile KİT’lerin veya bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması konusunda kanuni bir zemin geçmişten bugüne var. Söz konusu mevzuatta yurtdışında şirket kurulmasına ilişkin cumhurbaşkanının yetkisi de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının, teşebbüsler tarafından yurtdışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetkisi bulunuyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurtiçi ve dışındaki şirketlere iştirak edilmesi şeklindeki düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmasında, zaten cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, KİT Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dışındaki uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’yle birlikte görev tanımına işlenmesi amaçlandı. Amacın birtakım şirketlerin kurtarılması olmadığı ifade edildi.
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