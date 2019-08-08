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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hazine şirketlere iştirak edebilecek

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Hazine şirketlere iştirak edebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtiçi ve yurtdışı şirketlere iştirak (ortaklık-katılma) edebilecek.

Karar sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Hazine kaynakları, düzenlemenin şirket kurtarma amacı taşımadığını kaydetti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi. Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasına “Hazinenin cumhurbaşkanı kararıyla yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” da eklendi.

KANUNİ ZEMİNİ VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile KİT’lerin veya bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması konusunda kanuni bir zemin geçmişten bugüne var. Söz konusu mevzuatta yurtdışında şirket kurulmasına ilişkin cumhurbaşkanının yetkisi de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı makamının, teşebbüsler tarafından yurtdışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetkisi bulunuyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurtiçi ve dışındaki şirketlere iştirak edilmesi şeklindeki düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmasında, zaten cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, KİT Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dışındaki uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’yle birlikte görev tanımına işlenmesi amaçlandı. Amacın birtakım şirketlerin kurtarılması olmadığı ifade edildi.

 

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