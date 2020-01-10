AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:48,
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta 2 ihale düzenlenecek.
İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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