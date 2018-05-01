Hazine arazileri çiftçiler tarafından satın alınabilecek
Hazine arazisini kiralayan vatandaşlar için Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama geldi. Hazine arazisini uzun süredir kullananlar için karar aldıklarını belirten Başbakan Yıldırım, bu arazileri kullananların belirli bir süreden sonra bu arazilerin sahibi olabileceğini ifade etti. İşte, hazine arazilerinin satın alınabilmesine dair Başbakan Binali Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklama
Hazine arazisini kullananlar için açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, kanun çıktığı an hazine arazilerini ihaleyle değil, kullanana ecrimisilin yarı fiyatına vereceklerini açıkladı. İşte, Başbakan Yıldırım'ın hazine arazileri için yapmış olduğu açıklamanın detayları
BAŞBAKAN YILDIRIM'IN HAZİNE ARAZİSİ AÇIKLAMASI
Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, hazine arazilerini kullanan vatandaşlar için önemli noktalara değindi. İşte, o açıklamalar
"Hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.
Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. 80'li yıllardan beri, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yetirmiş 2B’ye dahil araziler ver. Milli emlak var, şahıs var. Bütün bunları derlendi toparlandı son noktaya geldi. Orada vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye ama belediye mevzuatına göre veremiyor; ihale yapacak… Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış hak var. Kimdeyse bina, o belediyenin belirlediği bedel üzerinden düşük, emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak, kulağı rahatlayacak."
ECRİMİSİL NE DEMEK?
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (e) bendinde Fuzuli şagil (İşgalci), kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerdir, şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil,
- İzinsiz olarak kullanılan bir mal vardır.
- Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.
- Bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak faydalanmak söz konusudur.
- İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.
- Ecrimisilin takdirinde taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği muhtemel gelir esas alınır.
- Ecrimisil mal sahibi tarafından istenir, fuzuli şagil tarafından ödenir.
- Ecrimisil, malın sahibinin izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır.
unsurlarını içermektedir.
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