Hazine 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 Şubat 2021 geri ödeme tarihli 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2019 tarihinde, 835 milyon euro tutarında 8 Şubat 2019 valörlü, 5 Şubat 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Hazine dün 728 gün vadeli Euro cinsi kira sertikası ihraç edeceğini ve dönemsel kira oranının yüzde 1.45 olacağını duyurmuştu.
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