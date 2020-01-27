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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:28,Son Güncelleme:/

Hazine 3,4 milyar lira borçlandı

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Hazine 3,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.

İhalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılırken, basit faiz 9,85, bileşik faiz yüzde 10,09 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 465 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 994 milyon lira, net satış 2 milyar 189,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 464,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Bakanlık, piyasaya 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.

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